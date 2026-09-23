Bryan Róchez regresa a la Selección de Honduras, habla del dolor por Mundial 2026 y hace confesión

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras se prepara de cara a un nuevo proceso y, de la mano del español José Francisco Molina , buscará darle una nueva imagen al combinado nacional en su estreno en la Nations League de Concacaf . Para ello, integró a jugadores jóvenes y experimentados, pero también a futbolistas que regresan a la “H” en busca de una nueva oportunidad.

Uno de ellos es Bryan Róchez , delantero del Leixões de la segunda división de Portugal, quien retornó a una convocatoria de la Bicolor para escribir un nuevo capítulo con la Selección. El atacante vive un dulce momento con su equipo en Europa y mantiene la ilusión de ganarse un lugar en el nuevo proceso comandado por Molina.

Sobre la no clasificación al Mundial 2026 y el regreso al Estadio Nacional, mismo recinto donde anotó con la Bicolor, el delantero fue claro: “Sabemos que ha dolido, que ha afectado bastante, tanto para la afición como para nosotros. Igual no lo hemos disfrutado para nada, pero bueno, es una nueva era”.

Róchez señala lo “feliz que está de poder estar de vuelta” y que es “una ilusión para mí poder venir, vestir la camisa de la selección”. Sobre esto, destaca que, aunque estaba triste por no ser tomado en cuenta en los anteriores llamados, nunca se frustró y trabajó para volver a la “H”.

- Bryan, ¿qué sensación tenés, cómo estás viviendo este regreso? Siempre se habló: Bryan tiene que estar, no estaba y costó mucho tiempo para que volvieras a ponerte esa camiseta

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Feliz, emocionado, como la primera vez. He trabajado mucho para poder volver a estar con mis compañeros, para poder volver a vestir esta camiseta, que es lo más lindo que hay para mí, así que estoy contento, emocionado de poder representar esta camiseta y pues emocionado y ansioso porque llegue el viernes para poder jugar el partido.

- ¿Qué has hablado con el profesor y, sobre todo, qué sabes de Surinam?

Lo primero, sí, hemos hablado con el profesor individualmente para tratar de conocernos, ya que no habíamos tenido el placer de intercambiar ideas de cuál es la idea y lo que él pretende para el estilo de juego de la selección. Sabemos que es un poco complicado porque cada uno, pues, viene de sus clubes jugando ciertos sistemas de juego diferentes y todo lo demás, y al llegar aquí, pues, tenemos que acoplarnos lo más rápido posible. Así que más que todo eso y, pues, esperar, como te digo, esperar adaptarnos lo más rápido posible y aplicarlo dentro del terreno de juego.

- Ya que lo mencionaste, tu experiencia, ¿qué tan importante será para los nuevos chicos que están llegando a la selección?

Sí, creo que es importante poder tener que, a pesar de regresar ahora después de un largo periodo, pero pues viene la nueva generación. Hay muchos jugadores jóvenes, sinceramente, y pues que vienen con mucha hambre de querer mostrar la capacidad que ellos tienen y pues nosotros que tenemos más experiencia, en este caso, pues guiarlos, ayudarlos, colaborarles en lo que más podamos dentro del campo y fuera para que ellos, pues, se puedan desenvolver de la mejor manera y tener la confianza de nosotros y de ellos mismos, que es lo más importante para poder mostrar sus cualidades.

- ¿Qué esperan en este nuevo proceso de selecciones y también qué se le puede decir a la gente para que creen ustedes?

Pues, más que pedir y decirle a la gente, pues, que nos apoyen y que asistan al estadio para estar con nosotros, creo que de nuestra parte demostrarlo dentro del campo, prepararnos de la mejor manera, cambiar el chip de lo que ha pasado en los últimos años. Sabemos que ha dolido, que ha afectado bastante, tanto para la afición como para nosotros. Igual no lo hemos disfrutado para nada, pero bueno, es una nueva era y, como dije, ahora es demostrarla dentro del campo y que así, pues, la gente viendo la actitud que nosotros podamos tener, el estilo de juego, las ganas que le pongamos y, sobre todo, ganar los partidos, creo que con eso podríamos atraerlos y tener el apoyo de cada uno.

- Bryan, no estabas en la selección pese a que sumabas con tu equipo minutos, hacías goles. ¿En algún momento sentiste que fueron injustos contigo y te llegaste a sentir frustrado?

Bueno, no frustrado, sí triste porque, como dije, es una ilusión para mí poder venir, vestir la camisa de la selección y sé de la capacidad que tengo y sé de lo que puedo aportar a la selección, pero bueno, son decisiones que uno como jugador tiene que respetar. A lo largo de los años, pues, eso la experiencia me ha dicho eso. Yo me he remitido nada más a poder trabajar, a ser un titular indiscutible en mi club.

Gracias a Dios, mi trabajo, pues, se ha visto reflejado de esa manera y pues esperar que podría haber llegado la convocatoria y el llamado y gracias a Dios, aquí está. Y ahora, que estamos acá, pues trabajar duro para poder seguir estando, trabajar duro aquí en el club, mantenerlo el nivel que estamos teniendo para poder también estar siempre aquí en la selección y al venir, pues, marcar esa diferencia que es lo que todos necesitamos.

- ¿Qué representa para ti volver cuando la papa está caliente por lo que ha mencionado, no se clasificó al Mundial y de la manera que se cerró la eliminatoria?

Sí, sabemos que después del fallo de no poder clasificar al Mundial, pues volvemos a casa. Es un poco, es un poco agridulce la sensación que tenemos, pero bueno, vamos cambiando la mentalidad, viendo hacia adelante, hacia el futuro. Volvemos a casa con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestro estadio. Es una visión bastante grande. Esperamos el apoyo de todos y, como dije anteriormente, demostrarlo dentro del campo para que la gente, pues, pueda estar con nosotros y disfrutar cada partido que podamos hacer aquí en casa y pues que la gente también pueda disfrutarlo al máximo.