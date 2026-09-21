Keyrol se rinde ante su hermano Dereck Moncada, su sueño con Honduras y lo que le Maynor

Keyrol, hijo de Maynor Figueroa , ha llenado de elogios a su hermano Dereck Moncada por su buen momento en el Lugano de Suiza: "Es un talento muy especial. Verlo jugar en Suiza me da mucha alegría".

Tegucigalpa, Honduras.- Keyrol Figueroa , jugador del Port Vale de la cuarta división de Inglaterra, ha aterriazo este lunes a Palmerola para unirse a la concentración de Honduras para los cuarto juegos de la Liga de Naciones de Concacaf .

Por último confesó su jugador favorito en su vida y lo que le le dijo su padre antes de viajar a Honduras.

Del mismo modo, el delantero de 20 años envió un mensaje a todos los que comparan su carrera con la Dereck Moncada: "Me da igual".

¿Cómo llegas a esta nueva convocatoria con la Selección de Honduras?

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Bien, feliz de estar aquí. La vibra es buena, hay mucha energía y estoy muy alegre porque esta es mi segunda convocatoria con la Selección. Solo estoy esperando otra oportunidad y quiero darle las gracias a Dios por esta oportunidad.

Tu primer partido en tierras catrachas. ¿Qué representa para ti y cómo lo tomas?

Es un momento muy orgulloso para mí, empezar mi carrera y la verdad lo estoy tomando paso por paso. Es algo muy especial para mí y mi familia. Todos saben que lo que fue mi padre y ojalá esté presente para verme jugar

¿Cómo llegas físicamente?

Estoy muy relajado ahorita. No he tenido muchos minutos todavía con el equipo, pero aquí estoy bien.

¿Cómo ves esta nueva camada en la delantera de la Selección? ¿Qué has visto de Dereck?

Bueno, ustedes todos saben cómo es mi hermano, que es un talento muy especial. Verlo jugar en Suiza me da mucha alegría. Es un tiempo en el que todos tienen que estar esperando aquí en Honduras que va a ser un nuevo futuro adelante y van a venir los buenos tiempos.

¿Cómo es Port Vale? ¿Cómo es la nueva ciudad y el nuevo equipo?

La verdad me he acostumbrado muy rápido. Yo he vivido en Inglaterra básicamente toda mi vida. A la gente la conozco; a alguna gente la conozco por parte de Liverpool y a otra por con la que ya he trabajado. Me he acostumbrado muy rápido y solo estoy esperando otra oportunidad.

¿Contame, ¿cómo vivís en lo personal lo que le está pasando a tu hermano? ¿Cómo es tu comunicación con él?

No nos comunicamos mucho, pero cuando estuvimos en la Selección por primera vez estuvimos platicando cada vez en las canchas, entrenamientos y la pasábamos bien en los estadios. Además, viendo cómo él ha trabajado para llegar hasta allá a Suiza y lo demás. Para él es un gran momento.

¿Estás al tanto de cómo le está yendo, por ejemplo, con las anotaciones?

No me sorprende. Él es talentoso, es un jugador muy habilidoso y tiene más para enseñar a la gente, para aquí en el fútbol de Honduras.

¿Se vale soñar con jugar con tu hermano en el Nacional? ¿Cómo vivís ese momento y cómo lo has soñado?

Cuando fui a jugar contra Argentina, por primera vez estaba jugando con mi hermano en la cancha. Obviamente, en el momento no pude pensar mucho porque estaba enfocado en el juego, pero después, cuando ya estaba hablando con mi familia y con él, fue un momento que no pudimos creer, la verdad. Pero sí, queremos seguir. Cada convocatoria veo si está ahí Dereck. Obviamente que él va a estar ahí, es un crack, pero cada vez que lo veo tengo que estar listo para jugar con él.

¿Qué le decís a esa gente que los compara?

Yo no tengo nada que decir. La gente va a hablar. Yo voy a enfocarme en mi fútbol y sé que mi hermano va a enfocarse en el suyo. Estamos aquí para hacer una nueva generación de la H. Si la gente sigue comparando, me da igual, pero yo voy a hacer mi parte y Dereck va a hacer la de él.

Son historias distintas. Cada quien tiene características diferentes y, al final, el aporte es para la H.

Sí es muy distinto. Para la gente que compara, si ellos quieren seguir comparando pueden, pero yo no voy a poner bola y Dereck tampoco.

¿Con qué ilusión vivís esta nueva convocatoria?

Nosotros estamos pensando en ganar los cuatro juegos para clasificar para la Gold Cup. Para mí, vengo ilusionado para tratar de ayudar al equipo, ganar minutos y echar goles. Pero aquí estoy para trabajar y ayudar a la H.

¿Estabas nervioso antes del llamado? ¿Cuándo te diste cuenta de que volvías?

Cuando me llamaron creo que estaba entrenando con el Port Vale. No me recuerdo mucho porque estaba en una charla con el equipo. Estábamos haciendo unas cosas técnicas. Pero me dio mucha alegría ver que me llamaron para esta convocatoria y nada más. Vamos a seguir mucho más.

¿Te costó tomar la decisión de irte a la cuarta división, tomando en consideración lo que estabas haciendo en el Liverpool?

Para mí, estoy tratando de sacar minutos, jugar minutos profesionales. Esa es mi próxima etapa, ¿me entendés? Es algo que necesito para mi progreso y la mía va a ser más distinta a la otra.

Se viene una nueva etapa, una nueva camada. ¿Qué tanta presión hay después de tantos fracasos mundialistas?

Toda la vida con esta camiseta va a haber presión. Pero para mí es una buena etapa. Vamos a tener mucha confianza en esta convocatoria, en estos torneos y ojalá podamos llegar a este próximo Mundial.