De varios disparos asesinan a “Piola”, exjugador del Real España, en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como “Piola” y exjugador del Real España, fue asesinado a balazos la noche del miércoles 23 de septiembre en su negocio Bar9, ubicado frente al Mercado Guamilito, en San Pedro Sula.
De acuerdo con las primeras versiones, Rodríguez se encontraba dentro del establecimiento cuando fue atacado a disparos por sujetos que llegaron al lugar.
El exfutbolista recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en la escena, por lo que agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.
En el mismo hecho violento también resultó herido de bala otro hombre, quien preliminarmente habría sido identificado comoabogado y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
¿Quién fue Juan Carlos Rodríguez Maldonado?
Rodríguez, originario de La Lima, Cortés, tuvo una etapa como futbolista del Real España y posteriormente continuó ligado al deporte mediante su participación en la Liga de Veteranos y otras competencias del fútbol sampedrano.
Además de su vínculo con el fútbol, “Piola” era propietario del establecimiento comercial donde ocurrió el ataque, por lo que la noticia generó consternación entre personas relacionadas con el ámbito empresarial.
Indicios
De manera preliminar se manejó que el ataque habría ocurrido durante un supuesto asalto y que Rodríguez pudo haber sido atacado tras oponerse al hecho delictivo, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este asesinato, mientras las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.