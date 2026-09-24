De varios disparos asesinan a “Piola”, exjugador del Real España, en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como “Piola” y exjugador del Real España, fue asesinado a balazos la noche del miércoles 23 de septiembre en su negocio Bar9, ubicado frente al Mercado Guamilito, en San Pedro Sula.

De acuerdo con las primeras versiones, Rodríguez se encontraba dentro del establecimiento cuando fue atacado a disparos por sujetos que llegaron al lugar.

El exfutbolista recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en la escena, por lo que agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.