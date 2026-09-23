Didadpol sugiere despido de policías por masacre de agentes de la Dipampco

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) sugirió a la Secretaría de Seguridad una serie de medidas para que las aplique, entre ellas despidos, contra miembros de la Policía Nacional responsables por la masacre de cinco agentes de la extinta Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ocurrida en mayo. A través de un comunicado, la Didadpol informó que culminó sus investigaciones disciplinarias hacia miembros de la Carrera Policial que tenían responsabilidades en la dirección y administración de Dipampco. Ante ello, a seis miembros activos de la Policía se les realizaron audiencias de descargo. En ese sentido, la Didadpol recomendó que tres de los elementos sean despedidos y que su expediente sea remitido al Ministerio Público.

Asimismo, sugirió que a otro miembro se le sancione con la suspensión de permiso de salida o deducción de salario. En cuanto a los otros dos funcionarios policiales, recomendó que se les aplique "autos motivados de archivo". De igual forma, Didadpol puntualizó que mantienen abiertas y en proceso de investigación varias líneas de indagación relacionadas con el homicidio múltiple contra los funcionarios de Dipampco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cabe recordar que tras la masacre fueron suspendidos el director de la Dipampco, Marlon Enrique Lagos; el subdirector Manuel de Jesús Cervellón; y Elvin Giovanni Rodas, jefe de Operaciones. Tras esta masacre, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad decidió clausurar la Dipampco, y en su lugar, se creó la Dirección Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Sobre la masacre