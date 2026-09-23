Joven albañil es asesinado a balazos en la colonia Ponce de La Ceiba

​La Ceiba, Atlántida.- Un violento ataque armado cobró la vida de un joven albañil la noche del pasado martes -22 de septiembre- en la colonia Ponce de La Ceiba (Atlántida), sector donde la víctima residía.

​El ahora occiso fue identificado como Brayan René Munguía Cárcamo, de 25 años de edad.

Munguía Cárcamo transitaba en su motocicleta por una de las calles de la referida colonia cuando fue interceptado por un sujeto desconocido, quien le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera instantánea.