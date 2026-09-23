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Joven albañil es asesinado a balazos en la colonia Ponce de La Ceiba

Brayan René Munguía Cárcamo, de 25 años, fue acribillado a disparos cuando se conducía en su motocicleta. Aún se desconoce el motivo del violento crimen

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 10:17

​La Ceiba, Atlántida.- Un violento ataque armado cobró la vida de un joven albañil la noche del pasado martes -22 de septiembre- en la colonia Ponce de La Ceiba (Atlántida), sector donde la víctima residía.

​El ahora occiso fue identificado como Brayan René Munguía Cárcamo, de 25 años de edad.

Munguía Cárcamo transitaba en su motocicleta por una de las calles de la referida colonia cuando fue interceptado por un sujeto desconocido, quien le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera instantánea.

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​Hasta el momento, las autoridades policiales indicaron que se desconoce el móvil del crimen. Sin embargo, durante las inspecciones en la escena del hecho, agentes de la Policía Nacional requirieron a un hombre para efectos de investigación.

Al sector de la colonia Ponce arribaron elementos de la Policía Nacional y de Medicina Forense. La víctima residía en esta zona.

Al sector de la colonia Ponce arribaron elementos de la Policía Nacional y de Medicina Forense. La víctima residía en esta zona.

 (Foto: Carlos Molina/EL HERALDO)

​Casi a la misma hora en que se registró el homicidio en la colonia Ponce, un tiroteo se desató en las cercanías del puente Reino de Suecia. Este segundo incidente dejó como saldo a un hombre herido por arma de fuego, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Atlántida para recibir atención médica.

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​Por su parte, la Policía Nacional no ha confirmado ni descartado si ambos sucesos violentos guardan alguna relación entre sí, por lo que los equipos de investigación ya se encuentran recopilando pistas para esclarecer los hechos.

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Redacción web
Carlos Molina

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