Asesinan a dueño de cantina y a su atacante en la comunidad de Corozal, La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Una noche de zozobra vivió la comunidad garífuna de Corozal, jurisdicción de La Ceiba, la noche de este domingo, tras registrarse un ataque armado que dejó como saldo dos hombres muertos en las inmediaciones de un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas llamado "Coroco Goza".

Una de las víctimas mortales fue identificada como Javier Quioto Fernández, de 57 años de edad, reconocido comerciante y propietario del negocio tipo bar donde se desencadenaron los hechos.

De acuerdo con los informes preliminares de la zona, un individuo armado ingresó al local y disparó directamente contra Quioto Fernández, provocándole la muerte de manera inmediata dentro del establecimiento.