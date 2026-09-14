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Asesinan a dueño de cantina y a su atacante en la comunidad de Corozal, La Ceiba

Aunque el presunto asesino intentó darse a la fuga tras matar al comerciante, el hombre fue interceptado a disparos por un grupo de personas, una de ellas le disparó

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 06:26
Asesinan a dueño de cantina y a su atacante en la comunidad de Corozal, La Ceiba

Javier Quioto Fernández, de 57 años de edad, fue la víctima que murió atacada.

 Foto: El Heraldo.

La Ceiba, Atlántida.- Una noche de zozobra vivió la comunidad garífuna de Corozal, jurisdicción de La Ceiba, la noche de este domingo, tras registrarse un ataque armado que dejó como saldo dos hombres muertos en las inmediaciones de un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas llamado "Coroco Goza".

Una de las víctimas mortales fue identificada como Javier Quioto Fernández, de 57 años de edad, reconocido comerciante y propietario del negocio tipo bar donde se desencadenaron los hechos.

De acuerdo con los informes preliminares de la zona, un individuo armado ingresó al local y disparó directamente contra Quioto Fernández, provocándole la muerte de manera inmediata dentro del establecimiento.

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Tras perpetrar el ataque, el agresor intentó darse a la fuga; sin embargo, fue interceptado a pocos metros del lugar.

Personas que se encontraban en las cercanías lo atacaron a disparos, quitándole la vida en el acto. Su cuerpo sin vida quedó tendido a la orilla de la playa, a escasos metros del lugar del primer crimen.

La escena fue bloqueada para investigación por parte de las autoridades.

La escena fue bloqueada para investigación por parte de las autoridades.

 (Foto: Cortesía )
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Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no han revelado la identidad del segundo fallecido ni las causas que motivaron el ataque inicial contra el comerciante.

Agentes policiales y del Ministerio Público se trasladaron al lugar para acordonar la escena, levantar los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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