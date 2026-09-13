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Capturan a presunto asaltante con una pistola de balines en la colonia Kennedy

El joven se encontraba acompañado por otro individuo y estaban asaltando personas usando el arma para intimidar a las personas

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 18:18
Capturan a presunto asaltante con una pistola de balines en la colonia Kennedy

El detenido será presentado ante la fiscalía correspondiente.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-Un joven identificado como José Sebastián fue detenido la tarde de este domingo 13 de septiembre en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, señalado de supuestamente participar en varios asaltos utilizando un arma de balines.

De acuerdo con el reporte, el joven se encontraba acompañado por otro individuo al momento de la intervención. Sin embargo, su acompañante logró escapar del lugar antes de ser detenido.

Según la información preliminar, ambos estarían vinculados a asaltos cometidos en el sector y presuntamente utilizaban un arma de balines para intimidar a sus víctimas.

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Tras su detención, José Sebastián negó las acusaciones y aseguró ser inocente de los hechos que se le atribuyen.

El joven afirmó que era su amigo quien llevaba la pistola y sostuvo que desconocía que portaba el arma al momento de ser interceptados.

La versión del detenido deberá ser contrastada por las autoridades encargadas de investigar el caso, mientras se determina si existen elementos que lo vinculen directamente con los asaltos reportados.

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Por ahora, el otro joven que presuntamente lo acompañaba continúa prófugo y es buscado por las autoridades.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar su situación jurídica conforme avance el proceso de investigación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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