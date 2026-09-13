Capturan a presunto asaltante con una pistola de balines en la colonia Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.-Un joven identificado como José Sebastián fue detenido la tarde de este domingo 13 de septiembre en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, señalado de supuestamente participar en varios asaltos utilizando un arma de balines.

De acuerdo con el reporte, el joven se encontraba acompañado por otro individuo al momento de la intervención. Sin embargo, su acompañante logró escapar del lugar antes de ser detenido.

Según la información preliminar, ambos estarían vinculados a asaltos cometidos en el sector y presuntamente utilizaban un arma de balines para intimidar a sus víctimas.