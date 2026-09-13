Matan a balazos a madre de dos bebés recién nacidos en El Progreso, Yoro

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Jazmín Guillén, una madre de mellizos de apenas un mes de nacidos.

El progreso, Yoro.- Una mujer fue asesinada a balazos dentro de su propia vivienda situada en el barrio El Barro, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro. El crimen se registró durante la noche del reciente viernes 11 de septiembre.

Según los relatos de vecinos, un hombre llegó hasta la vivienda de Jazmín y cuando logró ingresar le disparó en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. Tras cometer el crimen, el individuo huyó de la escena con rumbo desconocido.

Tras ser alertados, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para acordonar la escena e iniciar con las respectivas indagaciones del hecho violento.

Asimismo, se apersonaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo de la víctima hacia la morgue para efectos de autopsia.

Preliminarmente se maneja que los dos bebés (niño y niña) de un mes de nacidos, resultaron ilesos tras el ataque, debido a que no se reportaron más víctimas mortales.

Hasta el corte de esta nota, el móvil del crimen sigue siendo un misterio, sin embargo, se espera que las autoridades brinden nuevos detalles al respecto tras haber afirmado que se encuentran realizando una investigación para dar con el paradero del hechor y determinar las causas del homicidio.

Los pobladores de la comunidad se encuentran consternados por la muerte de la joven madre, por lo que piden a las autoridades que hagan justicia.

"Es una película de terror lo que se ve en Honduras". "Qué triste". "La verdad es que hoy están de moda los crímenes. Nadie puede hacer nada, hoy solo nos toca encomendarnos a Dios. Ahora no se sabe si cuando salimos de casa vamos a volver", son algunas de las reacciones sobre este nuevo crimen que enluta a una familia hondureña.