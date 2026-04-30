De varios impactos de bala matan a joven madre en Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- Un nuevo crimen se registró este jueves, en el que una mujer se convirtió en una nueva víctima de la violencia, hecho ocurrido en el barrio Nuevo de Puerto Cortés, sumándose a la ola de violencia contra las mujeres en el país.

Se trata de Nicole Martínez, una joven madre de 27 años, quien fue asesinada en horas de la madrugada.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima recibió varios impactos de bala en plena vía pública por parte de un sujeto que huyó del lugar tras cometer el crimen.