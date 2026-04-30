De varios impactos de bala matan a joven madre en Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- Un nuevo crimen se registró este jueves, en el que una mujer se convirtió en una nueva víctima de la violencia, hecho ocurrido en el barrio Nuevo de Puerto Cortés, sumándose a la ola de violencia contra las mujeres en el país.
Se trata de Nicole Martínez, una joven madre de 27 años, quien fue asesinada en horas de la madrugada.
De acuerdo con reportes preliminares, la víctima recibió varios impactos de bala en plena vía pública por parte de un sujeto que huyó del lugar tras cometer el crimen.
Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil del hecho, así como la identidad de los implicados en el caso.
Organizaciones defensoras de derechos de mujeres lamentan que la cifra de asesinatos de hondureñas siga al alza en el país, además de la poca o nula respuesta investigativa por parte de los operadores de justicia en la mayoría de los casos.
De acuerdo con cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea de la Secretaría de Seguridad , Honduras registraba hasta el 26 de abril 71 muertes de mujeres; sin embargo, representantes de la organización Foro de Mujeres por la Vida indicaron que hasta ayer el país tenía el registro de 80 mujeres asesinadas.
En cuanto a la incidencia, el departamento de Francisco Morazán encabeza la estadística con 16 víctimas, seguido por Cortés con 12, Yoro con 9 y Comayagua con 8.