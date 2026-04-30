Policía de Colón identifica al asesino de Gloria Alemán

El subcomisionado de Policía C arlos Eduardo Rojas, jefe de la Policía Nacional en Trujillo, Colón, detalló que la noche del martes se dio el deceso de la mujer, quien en vida respondió al nombre de Gloria Daritza Alemán Mejía.

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue asesinada a balazos a eso de las 8:25 de la noche del martes en la aldea Panamá del municipio de Trujillo, Colón. La víctima fue identificada por las autoridades como Gloria Daritza Alemán Mejía , quien fue atacada a balazos.

“La muerte se dio a razón de enemistades personales”, aseguró el jefe policial. Tras conocerse el hecho criminal, equipos policiales iniciaron las investigaciones relacionadas al caso.

“Ya tenemos identificada a la persona que ejecutó el hecho y la Policía Nacional en conjunto con otros organismos de inteligencia realizan las acciones para ubicar y ejecutar la captura”, detalló Rojas.

“La persona que la ejecutó está plenamente identificada y esperemos que en las próximas horas pueda ser detenido este individuo para que este hecho no quede en la impunidad”, recalcó el subsumisionado de la Policía Carlos Eduardo Rojas .

Informes preliminares pronóstico que la fémina fue atacada cuando salía de una pulpería en la aldea Panamá de Trujillo. “Sí, estaba ella partiendo de una pulpería, pasó a un individuo, sin mediar palabras, pues le disparó y le quitó la vida”, detalla el informe preliminar.