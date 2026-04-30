Violencia contra mujeres deja 80 víctimas este año

Gloria Darixa Alemán Mejía se convirtió la noche del martes en la mujer número 80 en perder la vida de manera violenta, luego de que un desconocido la atacara a balazos cuando estaba en una pulpería en la comunidad de Panamá, en el municipio de Trujillo, Colón .

San Pedro Sula, Honduras.- Organizaciones defensoras de derechos de mujeres lamentan que la cifra de asesinatos de hondureñas siga al alza en el país, además de la poca o nula respuesta investigativa por parte de los operadores de justicia en la mayoría de los casos.

El subcomisionado Carlos Eduardo Rojas, jefe policial de la zona, manifestó ayer que equipos trabajaban para dar con el paradero del responsable del ataque. “Lo que manejamos sobre este crimen es que ella estaba saliendo en una pulpería, pasó un individuo y sin mediar palabras le disparó y le quitó la vida”, informó.

El funcionario explicó que en un principio se habló que el crimen fue producto de un enfrentamiento entre miembros de estructuras criminales, pero aseguró que esa versión quedaba descartada por los investigadores que llevan el caso.

"Se manejó que era un enfrentamiento entre bandas criminales, pero eso es negativo. Las investigaciones apuntan a que el crimen se deriva de un asunto por enemistades personales. Estamos en proceso de identificación y obtención del nombre del hechor para capturarlo", manifestó el jefe policial.

Impunidad. De acuerdo con cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea de la Secretaría de Seguridad , Honduras registraba hasta el 26 de abril 71 muertes de mujeres; Sin embargo, representantes de la organización Foro de Mujeres por la Vida indicaron que hasta ayer el país tenía el registro de 80 mujeres asesinadas.

Carolina Sierra, miembro del Foro de Mujeres, dijo que es lamentable cómo la violencia les sigue arrebatando la vida a las mujeres y que es preocupante el tratamiento que las autoridades policiales y judiciales dan a los casos.