Cuatro heridos deja volcamiento de camión en Zacapa, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Al menos cuatro personas resultaron heridas este miércoles -29 de abril- tras el volcamiento de un camión registrado en la aldea El Tablón, municipio de Zacapa, en el departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo transportaba materiales de construcción y también llevaba pasajeros al momento del accidente.

Las primeras versiones indican que el camión habría presentado fallas mecánicas, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara cayendo a una hondonada.