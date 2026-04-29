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Cuatro heridos deja volcamiento de camión en Zacapa, Santa Bárbara

El vehículo, que transportaba materiales de construcción y pasajeros, cayó a una hondonada tras presentar fallas mecánicas

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 18:59
Cuatro heridos deja volcamiento de camión en Zacapa, Santa Bárbara

De acuerdo con información preliminar, el vehículo transportaba materiales de construcción y también llevaba pasajeros al momento del accidente.

 Foto: Cortesía

Santa Bárbara, Honduras.- Al menos cuatro personas resultaron heridas este miércoles -29 de abril- tras el volcamiento de un camión registrado en la aldea El Tablón, municipio de Zacapa, en el departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo transportaba materiales de construcción y también llevaba pasajeros al momento del accidente.

Las primeras versiones indican que el camión habría presentado fallas mecánicas, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara cayendo a una hondonada.

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Tras el percance, equipos de socorro y personas que se encontraban en la zona auxiliaron a los heridos y coordinaron su traslado a un centro asistencial.

Los lesionados fueron llevados de emergencia al Hospital Santa Bárbara Integrado, donde reciben atención médica.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni la gravedad de sus lesiones.

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Autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar con exactitud las causas del accidente y verificar las condiciones en las que operaba el vehículo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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