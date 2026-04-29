Ocho incendios forestales combatieron las FF AA, el ICF y bomberos en las últimas 48 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Ocho incendios forestales fueron combatidos por efectivos militares de distintas unidades de las Fuerzas Armadas de Honduras, en las últimas 48 horas, en cuatro departamento del país.
Estos siniestros en los bosques hondureños se produjeron en las aldeas Azacualpa, La Venta, Las Mesas y Las Tablas, jurisdicción del Distrito Central (DC), en San Antonio de Oriente, en Francisco Morazán, en la comunidad de Los Robles, en Quimistán, Santa Bárbara, Las Juntas, en Copán y El Higuito, en Lempira.
Las labores de extinsión y combate de estos incendios se dio en coordinación entre las Fuerzas Armadas, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Cuerpo de Bomberos de Honduras y pobladores de cada una de las zonas afectadas.
Por parte de la entidad castrense participaron elementos asignados a Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, de los tres batallones de protección ambiental, personal del Ejército, de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y de Fuerza Naval de Honduras (FNH).
En lo que va del año, las FF AA han participado en el control de más de 250 incendios forestales, que afectaron aproximadamente 2,470 hectáreas de bosque.
En esta última misión orientada a la protección de nuestros recursos naturales, las Fuerzas Armadas empleó a más de 4,000 efectivos militares. Las zonas más afectadas están en los departamento de: Francisco Morazán, Choluteca, Valle y El Paraíso.