Ocho incendios forestales combatieron las FF AA, el ICF y bomberos en las últimas 48 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Ocho incendios forestales fueron combatidos por efectivos militares de distintas unidades de las Fuerzas Armadas de Honduras, en las últimas 48 horas, en cuatro departamento del país.

Estos siniestros en los bosques hondureños se produjeron en las aldeas Azacualpa, La Venta, Las Mesas y Las Tablas, jurisdicción del Distrito Central (DC), en San Antonio de Oriente, en Francisco Morazán, en la comunidad de Los Robles, en Quimistán, Santa Bárbara, Las Juntas, en Copán y El Higuito, en Lempira.

Las labores de extinsión y combate de estos incendios se dio en coordinación entre las Fuerzas Armadas, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Cuerpo de Bomberos de Honduras y pobladores de cada una de las zonas afectadas.