La plaga de los incendios forestales

Los incendios forestales destruyen los bosques hondureños ante la impotencia y vulnerabilidad de la población afectada. De la catástrofe, no se salvan las áreas protegidas que se suponen espacios resguardados para conservar la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales.Un reportaje sobre el tema publicado ayer en Diario EL HERALDO detalla que de 93 áreas protegidas (75 legalmente declaradas y 18 a nivel propuesta), en el 66% de las mismas se han reportado al menos un incendio forestal en los últimos seis años, en su mayoría provocados por la mano del hombre para abrir espacio para la agricultura, la ganadería y hasta el tráfico de drogas.

Cada incendio forestal, sea o no en áreas protegidas, deja graves consecuencias: la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los suelos, la alteración de los ciclos de agua y la emisión de gases de efecto invernadero.

El impacto en la salud de las personas y la economía son aspectos que generalmente pasamos desapercibidos. Tampoco se cuenta con detalles sobre el impacto en la flora y la fauna, lo que solo evidencia la negligencia de los organismos encargados, ya que si no se mide lo que se pierde, no se puede valorar la magnitud del daño patrimonial.

Ante este panorama devastador, es lamentable la débil reacción de las autoridades competentes, incapaces, por desconocimiento u omisión, de aplicar la legislación vigente que castiga tales prácticas. Muy pocas veces se ha informado de la captura de pirómanos. En contraposición, los defensores del bosque se enfrentan a campañas de persecución y hasta la muerte, lo que expone la debilidad del Estado de derecho en temas ambientales.

Y mientras observamos como se destruyen los bosques en nuestro alrededor nos enfrentamos a altas temperaturas, altos índices de contaminación del aire y la escasez de agua en casi todo el territorio nacional.

La tarea presente y futura para proteger los bosques que todavía quedan en pie, es monumental. La aplicación de la ley forestal, el apoyo a los defensores del ambiente, la educación en temas ambientales son acciones que hay que profundizar y extender.