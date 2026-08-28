Matan a una mujer en la vía rápida de la capital, carril que conduce al anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer perdió la vida durante horas de la tarde de este viernes -28 de agosto- en un sector de la vía rápida, exactamente en el carril que conduce al anillo periférico y conecta con el acceso a la colonia San José de La Vega. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, quien vestía una camisa roja, una licra negra y sandalias crocs del mismo color. En el lugar también fue encontrado un ramo de flores acompañado de una tarjeta, a una corta distancia del cuerpo. Cerca de la víctima las autoridades localizaron además un teléfono celular.

De manera preliminar, se informó que la mujer pudo haber sido atropellada, pues en una de sus manos encontraron marcas que, según lo observado en la escena, serían de la huella de una llanta. Otra versión no oficial brindada por el noticiero Hoy Mismo señala que hombres bajaron a la mujer de un vehículo y le quitaron la vida a disparos. Posteriormente, los individuos dejaron el ramo de rosas junto al cuerpo. Sin embargo, este extremo no ha sido confirmado por las autoridades, por lo que las circunstancias en las que ocurrió la muerte todavía son investigadas.