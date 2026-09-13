Capturan a dos pandilleros en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.-Dos hombres fueron capturados en la capital de Honduras, señalados por las autoridades como supuestos miembros de la estructura criminal Pandilla 18, en el anillo periférico.
El operativo fue desarrollado por las autoridades como parte de los trabajos de seguridad que se mantienen en la capital; las autoridades no brindaron mayores detalles de la zona específica donde se efectuaron las detenciones.
Los aprehendidos fueron identificados preliminarmente como presuntos integrantes de la Pandilla 18, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.
Tras su captura, ambos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán continuar con las investigaciones del caso.
Durante el proceso legal se deberá determinar la responsabilidad que pudiera corresponderles conforme a derecho.
Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias específicas de la detención ni sobre los cargos que enfrentarán los sospechosos.