Capturan a dos pandilleros en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.-Dos hombres fueron capturados en la capital de Honduras, señalados por las autoridades como supuestos miembros de la estructura criminal Pandilla 18, en el anillo periférico.

El operativo fue desarrollado por las autoridades como parte de los trabajos de seguridad que se mantienen en la capital; las autoridades no brindaron mayores detalles de la zona específica donde se efectuaron las detenciones.