  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a dos pandilleros en el anillo periférico

Se desconoce las identidades de los detenidos, pero las autoridades informaron que llevaban varios meses detrás de ellos

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 14:06
Capturan a dos pandilleros en el anillo periférico

Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, informó la Policía Militar.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-Dos hombres fueron capturados en la capital de Honduras, señalados por las autoridades como supuestos miembros de la estructura criminal Pandilla 18, en el anillo periférico.

El operativo fue desarrollado por las autoridades como parte de los trabajos de seguridad que se mantienen en la capital; las autoridades no brindaron mayores detalles de la zona específica donde se efectuaron las detenciones.

Con pistola de juguete y fingiendo ser del Cártel del Diablo: así extorsionaba "La Morena"

Los aprehendidos fueron identificados preliminarmente como presuntos integrantes de la Pandilla 18, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Tras su captura, ambos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán continuar con las investigaciones del caso.

Cae hombre de 69 años por cometer abusos sexuales contra una menor de seis años

Durante el proceso legal se deberá determinar la responsabilidad que pudiera corresponderles conforme a derecho.

Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias específicas de la detención ni sobre los cargos que enfrentarán los sospechosos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias