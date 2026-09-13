Decomisan 1,661 kilos de cocaína lanzados al mar en el Caribe; hay cuatro detenidos

Tegucigalpa.- Las autoridades de Honduras incautaron al menos 1,661 kilos de cocaína mediante una operación marítima en el Caribe, en la que además fueron capturados cuatro hondureños, informó este sábado el Ministerio Público.

La droga estaba repartida en 55 fardos que fueron incautados el viernes en una operación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico bajo la coordinación técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, junto a la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea Hondureña, indicó la Fiscalía en la red social X.