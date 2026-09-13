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Decomisan 1,661 kilos de cocaína lanzados al mar en el Caribe; hay cuatro detenidos

Las autoridades hondureñas decomisaron 1,661 kilos de cocaína y arrestaron a cuatro personas en una operación marítima ejecutada en el mar Caribe

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 11:12
Decomisan 1,661 kilos de cocaína lanzados al mar en el Caribe; hay cuatro detenidos

Incautan más de tonelada y media de cocaína y detienen a cuatro en el Caribe.

 Foto: cortesía redes sociales

Tegucigalpa.- Las autoridades de Honduras incautaron al menos 1,661 kilos de cocaína mediante una operación marítima en el Caribe, en la que además fueron capturados cuatro hondureños, informó este sábado el Ministerio Público.

La droga estaba repartida en 55 fardos que fueron incautados el viernes en una operación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico bajo la coordinación técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, junto a la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea Hondureña, indicó la Fiscalía en la red social X.

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En la operación se interceptó la embarcación pesquera 'First in Line'y fueron detenidas cuatro personas, cerca del departamento de Gracias a Dios, en los bancos pesqueros de Rosalinda, indicó la misma fuente.

Los paquetes de droga, que habían sido lanzados al mar ante la presencia de patrulleras navales, según el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, tenían registradas las marcas 'YZ', 'AC' y 'KRISTOFF 2024-2024'.

Con el nuevo alijo suman más de seis toneladas de cocaína las incautadas por las autoridades hondureñas en lo que va de 2026, según fuentes oficiales. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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