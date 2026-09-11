¡A pocos días del gran show! El Liceo San Juan, listo para el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Ensayos de lunes a sábado forman parte de la preparación de los estudiantes del Instituto Liceo San Juan, quienes afinan cada paso, ritmo y detalle para participar en los desfiles del próximo 15 de septiembre, en el marco de los 205 años de independencia patria. La institución prepara diferentes cuadros artísticos, entre ellos las palillonas, la banda y las pomponeras, que trabajan en sus presentaciones para representar al centro educativo y llevar su talento y fervor patrio a las calles de Tegucigalpa.

Las palillonas destacan por sus coreografías y por el manejo de hasta dos batutas durante algunos de sus movimientos, una ejecución que requiere coordinación, práctica y disciplina.

Palillonas perfeccionan coordinación y piruetas

Jeymi Figueroa, de 16 años y capitana del cuadro de palillonas del Liceo San Juan, explicó que las estudiantes se han preparado con dedicación para llegar listas a los desfiles patrios. “El cuadro de palillonas Liceo San Juan nos hemos esforzado con mucho orgullo, con mucha dedicación, para llevar una buena presentación el 15 y dejar nuestro público sorprendido”, expresó a EL HERALDO. Las estudiantes ya tienen montada la mayoría de las canciones que utilizarán en su presentación y actualmente concentran sus esfuerzos en perfeccionar las piruetas y otros movimientos. La coordinación es uno de los aspectos que más trabajan durante los ensayos. La capitana destacó además el esfuerzo de sus compañeras para mantener la sincronización del cuadro. Las palillonas ensayan de lunes a sábado. De lunes a viernes trabajan de 1:00 a 3:00 de la tarde, mientras que los sábados realizan jornadas más extensas, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Este proceso les permite perfeccionar las coreografías y prepararse para una presentación que busca combinar precisión, técnica y espectáculo frente al público.

Banda prepara repertorio con música hondureña