La Concepción se acerca al nivel crítico mientras Los Laureles registra 27.09% de reserva

Tegucigalpa, Honduras.- La represa La Concepción se encuentra a menos de un punto porcentual del nivel considerado crítico, mientras Los Laureles también mantiene una tendencia preocupante por la reducción de sus reservas de agua.
El reporte de embalses divulgado este sábado 13 de septiembre por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) establece que La Concepción se encuentra al 25.49% de su capacidad.
El nivel crítico está establecido en 25%, por lo que el embalse se encuentra apenas 0.49 puntos porcentuales por encima de ese límite.
La Concepción almacena actualmente 9.228 millones de metros cúbicos de agua y una producción de la planta de tratamiento de agua potable de 850 litros por segundo.
Ante este escenario, EL HERALDO consultó al gerente general interino de UMAPS, Raúl Lanza, sobre qué significa, en términos hídricos, que una represa llegue al nivel crítico.
Lanza aclaró que alcanzar ese porcentaje no significa que el sistema de agua tenga fallas en su distribución, sino que se trata de una referencia sobre la cantidad de agua almacenada.
“Ninguna. Solo es referencia al nivel de almacenamiento”, respondió el funcionario.
Para explicar la situación, Lanza comparó el agua almacenada en los embalses con el salario mensual de una persona y la forma en que este se va consumiendo durante el mes.
“Es como que tenga usted el sueldo para un mes y vaya midiendo un cuarto cada vez que lo gaste”, ejemplificó.
El gerente interino explicó que el problema aparece cuando el dinero disponible se reduce considerablemente antes de que llegue el siguiente pago.
“Antes de terminar el mes ya usted ve su cuenta bancaria y ve que solo le queda una cuarta parte del sueldo”, señaló.
Lanza indicó que, bajo esa comparación, el nivel crítico significa que queda una reserva limitada mientras todavía faltan días para que llegue el recurso que permitirá recuperarla.
“Ya es crítico, porque le faltan varios días para que le vuelvan a depositar”, manifestó.
La situación también alcanza a la represa Los Laureles, que este sábado registró un 27.09% de capacidad, de acuerdo con el reporte oficial de UMAPS.
El embalse almacena 2.846 millones de metros cúbicos, con una producción en planta de 450 litros por segundo.
Los dos embalses se mantienen dentro de la categoría de riesgo hídrico alto, que comprende los niveles de almacenamiento entre 25% y 50%.
“Así estamos con los embalses y la lluvia. La lluvia es nuestro pago”, resumió Lanza al explicar que la recuperación de las reservas depende de que se registren nuevas precipitaciones.