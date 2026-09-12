La Concepción se acerca al nivel crítico mientras Los Laureles registra 27.09% de reserva

Tegucigalpa, Honduras.- La represa La Concepción se encuentra a menos de un punto porcentual del nivel considerado crítico, mientras Los Laureles también mantiene una tendencia preocupante por la reducción de sus reservas de agua.

El reporte de embalses divulgado este sábado 13 de septiembre por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) establece que La Concepción se encuentra al 25.49% de su capacidad.

El nivel crítico está establecido en 25%, por lo que el embalse se encuentra apenas 0.49 puntos porcentuales por encima de ese límite.

La Concepción almacena actualmente 9.228 millones de metros cúbicos de agua y una producción de la planta de tratamiento de agua potable de 850 litros por segundo.

Ante este escenario, EL HERALDO consultó al gerente general interino de UMAPS, Raúl Lanza, sobre qué significa, en términos hídricos, que una represa llegue al nivel crítico.

Lanza aclaró que alcanzar ese porcentaje no significa que el sistema de agua tenga fallas en su distribución, sino que se trata de una referencia sobre la cantidad de agua almacenada.