Represa La Concepción podría tardar hasta dos inviernos en recuperarse

Tegucigalpa, Honduras.- Una isla de tierra y roca emergió en medio de la represa La Concepción, una imagen poco habitual que refleja la crisis hídrica que enfrenta Tegucigalpa. Aunque las lluvias ya comenzaron, la principal reserva de agua de la capital sigue lejos de recuperar sus niveles óptimos. La represa podría necesitar hasta dos temporadas lluviosas para alcanzar nuevamente su capacidad máxima de almacenamiento, según autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). "Los embalses, como dependemos de la madre naturaleza, son extremosos. En 2005, un evento tropical llenó el embalse en tres días, pero La Concepción es un embalse bianual, quiere decir que necesita dos inviernos en promedio para llenarse al 100%", explicó Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS.

El funcionario recordó que la emergencia hídrica declarada recientemente continúa vigente, pese a las precipitaciones registradas durante las últimas semanas. "Necesitamos que siga lloviendo, necesitamos tener un verano normal, pero ya no lo tuvimos, por eso la emergencia. Aunque siga lloviendo, aunque tengamos las lluvias encima de nosotros, ya lo que no llovió no lo almacenamos", señaló.

Una isla en medio del embalse evidencia la crisis

Durante un recorrido realizado por EL HERALDO en la represa, quedó en evidencia el impacto de la escasez de lluvias acumulada durante los últimos meses. En medio del embalse sobresale una pequeña isla de tierra seca rodeada por el agua aún almacenada. Lo que normalmente permanece cubierto por millones de metros cúbicos de agua hoy se encuentra expuesto, dejando al descubierto sectores áridos que reflejan la reducción de los niveles del embalse. La Concepción es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para Tegucigalpa y durante la temporada seca aporta una parte importante del suministro que reciben los capitalinos. Sin embargo, las autoridades recuerdan que eventos meteorológicos intensos podrían modificar rápidamente la situación. "Es un embalse bianual, que se llena cada dos años, pero si hay fenómenos, eso puede llenarse en un periodo de una semana; puede recuperar 22 millones de metros cúbicos en una semana", explicó Óscar Salgado, encargado de la represa La Concepción.

Niveles desde que comenzaron las lluvias

Las precipitaciones comenzaron a registrarse de forma más constante a finales de mayo, sin embargo, la recuperación de los embalses ha sido limitada. Cuando inició la temporada lluviosa, la represa Los Laureles se encontraba al 34.31% de su capacidad. Actualmente registra un 38.02%, lo que representa una recuperación cercana al 4%. La situación de La Concepción ha sido distinta. A finales de mayo almacenaba el 42.76% de su capacidad. Hoy registra apenas un 40.14%, una reducción de más del 2% pese a las lluvias registradas durante las últimas semanas. Ambos embalses permanecen por debajo del 50% de almacenamiento, condición que los mantiene en nivel de riesgo hídrico alto. La diferencia refleja que el agua que ingresa por las lluvias todavía no logra compensar el volumen que diariamente se extrae para abastecer a la población capitalina.

Déficit acumulado no podrá recuperarse este año