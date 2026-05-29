¿Se esperan lluvias más intensas para este sábado 30 de mayo en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones atmosféricas previstas para este sábado -30 de mayo- estarán marcadas por la presencia de divergencia en altura, un fenómeno que favorecerá el desarrollo de lluvias y chubascos en varias regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones de moderada intensidad se concentrarán principalmente en las zonas occidental, central y sur de Honduras durante la jornada.
Mientras tanto, en las regiones oriental y norte se esperan lluvias de carácter débil, aunque persistirá la posibilidad de precipitaciones asociadas a la inestabilidad atmosférica.
El pronosticador de turno, Jorge Isaí Castellanos, explicó que “durante este día estará la presencia de bastante divergencia en altura, lo que favorece la convección”.
Asimismo, indicó que “tendremos lluvias y chubascos de moderada intensidad en la parte occidental, central y sur, y precipitaciones débiles hacia el oriente y el norte”.
Temperaturas
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el Golfo de Fonseca como en el litoral Caribe, según el informe meteorológico.
Para Tegucigalpa se prevé una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°.
En la región sur se esperan temperaturas entre 25 C° y 31 C°, mientras que en la región central oscilarán entre 20 C° y 31 C°.
La región insular registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 26 C°. En el norte del país, los termómetros alcanzarán hasta 33 C° y descenderán a 21 C°.
Por su parte, la región oriental tendrá temperaturas entre 24 C° y 31 C°, mientras que la región occidental presentará las condiciones más frescas, con una máxima de 28 C° y una mínima de 16 C°.
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