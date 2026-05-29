  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Se esperan lluvias más intensas para este sábado 30 de mayo en Honduras?

Las precipitaciones serán de moderada intensidad en occidente, centro y sur; en el norte y oriente se esperan lluvias débiles

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 20:37
¿Se esperan lluvias más intensas para este sábado 30 de mayo en Honduras?

La divergencia en altura favorecerá la formación de lluvias y chubascos este sábado, mientras el oleaje permanecerá entre 1 y 3 pies.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones atmosféricas previstas para este sábado -30 de mayo- estarán marcadas por la presencia de divergencia en altura, un fenómeno que favorecerá el desarrollo de lluvias y chubascos en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones de moderada intensidad se concentrarán principalmente en las zonas occidental, central y sur de Honduras durante la jornada.

Mientras tanto, en las regiones oriental y norte se esperan lluvias de carácter débil, aunque persistirá la posibilidad de precipitaciones asociadas a la inestabilidad atmosférica.

Pronostican lluvias por vaguada este fin de semana en el Distrito Central

El pronosticador de turno, Jorge Isaí Castellanos, explicó que “durante este día estará la presencia de bastante divergencia en altura, lo que favorece la convección”.

Asimismo, indicó que “tendremos lluvias y chubascos de moderada intensidad en la parte occidental, central y sur, y precipitaciones débiles hacia el oriente y el norte”.

Temperaturas

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el Golfo de Fonseca como en el litoral Caribe, según el informe meteorológico.

Para Tegucigalpa se prevé una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°.

En la región sur se esperan temperaturas entre 25 C° y 31 C°, mientras que en la región central oscilarán entre 20 C° y 31 C°.

La región insular registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 26 C°. En el norte del país, los termómetros alcanzarán hasta 33 C° y descenderán a 21 C°.

Por su parte, la región oriental tendrá temperaturas entre 24 C° y 31 C°, mientras que la región occidental presentará las condiciones más frescas, con una máxima de 28 C° y una mínima de 16 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias