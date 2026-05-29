¿Se esperan lluvias más intensas para este sábado 30 de mayo en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones atmosféricas previstas para este sábado -30 de mayo- estarán marcadas por la presencia de divergencia en altura, un fenómeno que favorecerá el desarrollo de lluvias y chubascos en varias regiones del país. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones de moderada intensidad se concentrarán principalmente en las zonas occidental, central y sur de Honduras durante la jornada. Mientras tanto, en las regiones oriental y norte se esperan lluvias de carácter débil, aunque persistirá la posibilidad de precipitaciones asociadas a la inestabilidad atmosférica.

El pronosticador de turno, Jorge Isaí Castellanos, explicó que “durante este día estará la presencia de bastante divergencia en altura, lo que favorece la convección”. Asimismo, indicó que “tendremos lluvias y chubascos de moderada intensidad en la parte occidental, central y sur, y precipitaciones débiles hacia el oriente y el norte”.

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