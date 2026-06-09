Represas de Tegucigalpa siguen por debajo del 50% de su capacidad

Tegucigalpa, Honduras.- Las represas Los Laureles y La Concepción continúan por debajo del 50% de su capacidad de almacenamiento, según informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

De acuerdo con la institución, la represa Los Laureles registra un 35.55% de su capacidad, mientras que La Concepción alcanza el 40.96%.

Aunque las autoridades señalaron que ambos embalses muestran una recuperación con las lluvias registradas en comparación con los niveles mínimos reportados el pasado 27 de mayo, aunque aún se mantienen en niveles considerados bajos.

"El fenómeno del Súper Niño está en camino y podría impactar directamente el suministro de agua potable en la capital", advirtieron autoridades de la UMAPS.

La entidad explicó que la disminución en la disponibilidad del recurso hídrico podría derivar en racionamientos de hasta siete días en Tegucigalpa y Comayagüela.

"La alerta es clara: el agua podría escasear si no se actúa", señalaron las autoridades.