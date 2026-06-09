Represas de Tegucigalpa siguen por debajo del 50% de su capacidad

Tegucigalpa, Honduras.- Las represas Los Laureles y La Concepción continúan por debajo del 50% de su capacidad de almacenamiento, según informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
De acuerdo con la institución, la represa Los Laureles registra un 35.55% de su capacidad, mientras que La Concepción alcanza el 40.96%.
Aunque las autoridades señalaron que ambos embalses muestran una recuperación con las lluvias registradas en comparación con los niveles mínimos reportados el pasado 27 de mayo, aunque aún se mantienen en niveles considerados bajos.
"El fenómeno del Súper Niño está en camino y podría impactar directamente el suministro de agua potable en la capital", advirtieron autoridades de la UMAPS.
La entidad explicó que la disminución en la disponibilidad del recurso hídrico podría derivar en racionamientos de hasta siete días en Tegucigalpa y Comayagüela.
"La alerta es clara: el agua podría escasear si no se actúa", señalaron las autoridades.
Asimismo, recomendaron a la población utilizar únicamente el agua necesaria, evitar el desperdicio y adoptar medidas de ahorro para contribuir a enfrentar la emergencia hídrica.
Abastecimiento con cisternas sigue en vigencia
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, afirmó que continúan los esfuerzos para abastecer de agua a la mayor cantidad de sectores posibles.ç
No obstante, insistió en que la ciudadanía también debe colaborar mediante la reparación de fugas, el cierre adecuado de llaves y la reutilización del agua cuando sea posible.
El edil informó que, junto con la UMAPS, se han distribuido más de 16 millones de litros de agua en zonas consideradas de alto riesgo, entre ellas La Era, Las Ayestas, 3 de Mayo, Bella Vista Norte y San Miguel.
Además, la UMAPS y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) han implementado medidas para optimizar el uso del recurso, entre ellas el arrendamiento de cisternas, la compra y distribución de agua, la perforación de pozos, la instalación de puntos comunitarios de abastecimiento y la atención prioritaria a sectores vulnerables.
Advirtieron que las personas que incumplan las disposiciones establecidas durante la emergencia podrían ser sancionadas con multas, cuyo monto dependerá de la infracción cometida.
La capital permanece bajo emergencia hídrica desde el pasado 26 de mayo. Desde entonces, la UMAPS y la AMDC han ejecutado medidas de racionamiento y abastecimiento para garantizar la distribución del agua en la mayor cantidad de sectores de la capital.