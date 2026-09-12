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Alcaldía aplica ley seca el 15 de septiembre en zonas del bulevar Suyapa y Estadio Nacional

Los bares, cantinas, discotecas y otros negocios deberán permanecer cerrados durante la ley seca que regirá el 15 de septiembre en zonas de la capital

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 11:11
Alcaldía aplica ley seca el 15 de septiembre en zonas del bulevar Suyapa y Estadio Nacional

Los negocios que incumplan la ley seca durante los desfiles patrios serán sancionados con multas de entre 5,000 y 15,000 lempiras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) decretó ley seca para el próximo 15 de septiembre, como parte de las medidas de seguridad durante la celebración de las fiestas patrias y el desarrollo de los desfiles por el aniversario de la Independencia de Honduras.

La disposición fue establecida mediante la Ordenanza Municipal donde establece que el martes 15 de septiembre desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde está prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes en las zonas determinadas por la Municipalidad del Distrito Central.

Una de las áreas comprendidas es todo el recorrido de los desfiles en el bulevar Suyapa, incluyendo una franja de 225 metros lineales hacia cada uno de los dos costados del eje de esta importante vía.

La restricción también abarcará el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, principal escenario de las actividades patrias, y un radio de 500 metros medidos desde el centro de la instalación deportiva.

La medida alcanzará a los establecimientos comerciales ubicados dentro de las zonas señaladas por la ordenanza y que se dediquen a la venta de bebidas alcohólicas.

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Durante las horas que permanezca vigente la restricción deberán permanecer cerrados los bares, cantinas, billares, expendios de aguardiente, estancos, clubes nocturnos, discotecas y depósitos de aguardiente localizados dentro del área establecida.

La AMDC advirtió que el incumplimiento de la disposición será sancionado con multas que van desde 5,000 hasta 15,000 lempiras.

Las sanciones serán aplicadas sin perjuicio de otras acciones que puedan ejecutarse conforme a la legislación vigente, según establece la ordenanza municipal.

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El Departamento Municipal de Justicia (DMJ), la Policía Municipal y la Policía Nacional serán los encargados de velar por el cumplimiento de la ley seca durante la jornada.

La ordenanza también establece que la Gerencia de Orden Público y la Policía Municipal podrán colaborar, a requerimiento del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) y otras entidades organizadoras, en el manejo y ubicación de vendedores ambulantes en el Estadio Nacional y sus alrededores.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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