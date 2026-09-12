CSJ aprueba asueto por fiestas patrias: ¿Qué servicios seguirán activos?

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un asueto para los empleados judiciales el lunes 14 de septiembre con motivo de las fiestas patrias del 15 de septiembre, pero la medida no implicará la suspensión de todos los servicios del Poder Judicial.
Aunque la jornada fue declarada inhábil para el cómputo de términos y plazos judiciales, el pleno de 15 magistrados ordenó que las audiencias programadas para el 14 de septiembre deberán realizarse con normalidad.
Por ello, las autoridades judiciales hicieron un llamado a que las personas que tengan una audiencia programada para ese lunes deberán atender la convocatoria correspondiente, ya que las actuaciones judiciales previstas para ese día feriado serán válidas.
Además de las audiencias previamente programadas, los juzgados, tribunales y dependencias que por la naturaleza de sus funciones deban cubrir turnos continuarán trabajando durante el asueto.
Fechas vacacionales
La decisión de conceder el asueto del 14 de septiembre también modificó la fecha establecida para el segundo período vacacional del Poder Judicial.
El descanso comenzará el miércoles 16 de diciembre de 2026 y finalizará el lunes 4 de enero de 2027, período en el que se contemplarán 12 días hábiles correspondientes.
Es decir, el personal judicial deberá reanudar sus labores el martes 5 de enero de 2027.
De esta forma, el Poder Judicial tendrá asueto el lunes 14 de septiembre y feriado nacional el martes 15, pero durante la primera de estas jornadas se mantendrán las audiencias previamente programadas y las labores de las dependencias que funcionan mediante turnos.