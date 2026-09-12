CSJ aprueba asueto por fiestas patrias: ¿Qué servicios seguirán activos?

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un asueto para los empleados judiciales el lunes 14 de septiembre con motivo de las fiestas patrias del 15 de septiembre, pero la medida no implicará la suspensión de todos los servicios del Poder Judicial.

Aunque la jornada fue declarada inhábil para el cómputo de términos y plazos judiciales, el pleno de 15 magistrados ordenó que las audiencias programadas para el 14 de septiembre deberán realizarse con normalidad.

Por ello, las autoridades judiciales hicieron un llamado a que las personas que tengan una audiencia programada para ese lunes deberán atender la convocatoria correspondiente, ya que las actuaciones judiciales previstas para ese día feriado serán válidas.

Además de las audiencias previamente programadas, los juzgados, tribunales y dependencias que por la naturaleza de sus funciones deban cubrir turnos continuarán trabajando durante el asueto.