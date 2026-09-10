Un juez por cada 11,420 habitantes frente a la alta mora judicial de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Resolver la mora judicial en Honduras requiere aumentar la cantidad de jueces y establecer mecanismos para medir el cumplimiento de sus funciones, según planteó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Gaudy Bustillo. La necesidad de fortalecer el número de operadores de justicia ocurre mientras los órganos jurisdiccionales enfrentan una carga de casos que supera su capacidad de respuesta. Al cierre de 2025, quedaron 43,006 expedientes pendientes de resolución a nivel nacional, de acuerdo con la Memoria Anual del Poder Judicial. Bustillo explicó que la mora judicial forma parte de los ejes del plan estratégico institucional del Poder Judicial y sostuvo que una de las condiciones para reducirla es contar con más jueces. Sin embargo, aclaró que contratar más funcionarios no garantiza por sí solo una reducción de la mora. A su criterio, el aumento de jueces debe acompañarse de una planificación que permita medir el cumplimiento de las funciones y mejorar la atención a los usuarios. “Podemos tener una enorme cantidad de jueces, secretarios, escribientes, receptores, pero si no están cumpliendo con la función, entonces no es efectiva y por ahí viene también el hecho de la justicia efectiva, porque necesitamos generar servicio de calidad al usuario”, señaló Bustillo.

Presupuesto limita contratación de más jueces

La magistrada además aseguró que uno de los principales obstáculos para ampliar la cantidad de operadores de justicia es el presupuesto disponible para el Poder Judicial, que es el 3% del Presupuesto General de la República, es decir, 4,396 millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2026. “El Poder Judicial no puede seguir siendo la cenicienta de los tres poderes del Estado, requerimos que se nos establezca o se nos entregue la asignación presupuestaria que establece la Constitución de la República”, afirmó. Para Bustillo, disponer de mayores recursos permitiría fortalecer la estructura judicial y avanzar hacia una impartición de justicia en un tiempo razonable.

43,000 expedientes pendientes de mora

La necesidad de ampliar la cantidad de jueces ocurre en un sistema que cerró 2025 con una diferencia entre los casos que ingresaron y los que fueron resueltos. De acuerdo con la Memoria Anual del Poder Judicial, durante ese año ingresaron 129,997 casos a los órganos jurisdiccionales, mientras que fueron resueltos 86,991. La diferencia dejó 43,006 expedientes pendientes de resolución al cierre de 2025. La mayor carga se concentró en los Juzgados de Letras. Estos órganos recibieron 82,727 casos durante el año y resolvieron 48,774, para una tasa de respuesta del 59 %. En otras palabras, cuatro de cada diez casos que ingresaron a los Juzgados de Letras no fueron resueltos durante el mismo año. Los datos muestran el desafío que enfrenta el Poder Judicial para atender la cantidad de casos con una estructura de personal que, según Bustillo, necesita ser fortalecida.

Más casos con igual número de jueces

Ante las incidencias, la magistrada de la CSJ, Anny Ochoa, señaló que el aumento de casos se hace particularmente evidente durante los cambios de gobierno, períodos en los que, según explicó, se registra un repunte en la cantidad de asuntos que llegan al Poder Judicial. “Todos los cambios de gobierno generan un repunte, un alza. Una elevación significativa y preocupante porque tenemos el mismo número de jueces, pero aumenta el número de casos”, explicó. Ochoa también señaló que las dificultades para recibir las transferencias de la Secretaría de Finanzas limitan la posibilidad de habilitar plazas para contratar más personal. “La población crece, crece en el número de demandas, pero el Poder Judicial se mantiene un Poder Judicial reducido y hacemos esfuerzos realmente grandes para poder atender a toda la ciudadanía”, afirmó.

Un juez para cada 11,420 personas

La distribución de los operadores de justicia también evidencia la limitada cantidad de jueces frente a la población hondureña. El Poder Judicial cuenta con 972 jueces y magistrados para una población estimada en 11.1 millones de habitantes, lo que representa un promedio de un juez por cada 11,420 personas. Los Juzgados de Paz concentran la mayor cantidad de funcionarios judiciales, con 306 jueces, equivalentes al 31.5% del total nacional. Le siguen los jueces de Letras, con 226; los jueces supernumerarios, con 196; y los jueces de Sentencia, con 144. La distribución tampoco es uniforme entre los departamentos. Francisco Morazán y Cortés reúnen 387 jueces, cerca del 40% del total de administradores de justicia del país. En Francisco Morazán se concentran 123 de los 226 jueces de Letras disponibles en todo Honduras, es decir, más de la mitad de estos operadores. Cortés ocupa el segundo lugar, con 130 funcionarios judiciales, equivalentes al 13.4% del total nacional, una concentración relacionada con su población y actividad económica. En contraste, Gracias a Dios registra el número más bajo de jueces, con nueve. Le siguen Islas de la Bahía, con 12; Valle, Ocotepeque y Colón, con 18 cada uno; Intibucá, con 22; y La Paz, con 25.