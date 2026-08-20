Mora de 17,000 expedientes enfrenta Sala de lo Laboral de la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta una carga de trabajo que supera los 17,000 expedientes, situación que las autoridades atribuyen al aumento de demandas y limitada cantidad de jueces para atender la carga de trabajo. La magistrada de la CSJ, Anny Ochoa, explicó que pese a que los juzgados laborales mantienen esfuerzos para reducir los tiempos de espera y avanzar en el señalamiento de audiencias, el volumen de expedientes continúa siendo elevado. “Durante todos estos meses del 2026 han ingresado nuevos procesos que resolver, pero la carga en materia laboral supera los 17,000 expedientes”, aseguró.

Despidos

No obstante, la magistrada sostuvo que la carga de casos no depende únicamente del funcionamiento de los juzgados, ya que el incremento de las demandas está relacionado con situaciones que se generan fuera del Poder Judicial. En ese sentido, explicó que los cambios de gobierno suelen provocar un aumento de los procesos laborales debido a los despidos de trabajadores de instituciones estatales. “Recordemos que cada uno de los procesos de despido que se realizan en las instituciones genera el aumento de las estadísticas en los juzgados, no es un problema del poder judicial, es un problema estructural del Estado que cuando hay un cambio de gobierno hay despidos”, expresó. Ochoa agregó que la desaparición de instituciones estatales genera el reapunte de nuevos procesos cuando los trabajadores consideran que sus derechos laborales fueron afectados. “En cuando desaparecen algunas instituciones genera que los trabajadores acudan ante los juzgados, entonces, repetir el tema de los números estadísticos tan elevados del juzgado no son un problema del juzgado, son un problema del Estado que genera los despidos”, indicó.

Aumentan demandas, pero se mantiene el número de jueces