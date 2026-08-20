Mora de 17,000 expedientes enfrenta Sala de lo Laboral de la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta una carga de trabajo que supera los 17,000 expedientes, situación que las autoridades atribuyen al aumento de demandas y limitada cantidad de jueces para atender la carga de trabajo.
La magistrada de la CSJ, Anny Ochoa, explicó que pese a que los juzgados laborales mantienen esfuerzos para reducir los tiempos de espera y avanzar en el señalamiento de audiencias, el volumen de expedientes continúa siendo elevado.
“Durante todos estos meses del 2026 han ingresado nuevos procesos que resolver, pero la carga en materia laboral supera los 17,000 expedientes”, aseguró.
Despidos
No obstante, la magistrada sostuvo que la carga de casos no depende únicamente del funcionamiento de los juzgados, ya que el incremento de las demandas está relacionado con situaciones que se generan fuera del Poder Judicial.
En ese sentido, explicó que los cambios de gobierno suelen provocar un aumento de los procesos laborales debido a los despidos de trabajadores de instituciones estatales.
“Recordemos que cada uno de los procesos de despido que se realizan en las instituciones genera el aumento de las estadísticas en los juzgados, no es un problema del poder judicial, es un problema estructural del Estado que cuando hay un cambio de gobierno hay despidos”, expresó.
Ochoa agregó que la desaparición de instituciones estatales genera el reapunte de nuevos procesos cuando los trabajadores consideran que sus derechos laborales fueron afectados.
“En cuando desaparecen algunas instituciones genera que los trabajadores acudan ante los juzgados, entonces, repetir el tema de los números estadísticos tan elevados del juzgado no son un problema del juzgado, son un problema del Estado que genera los despidos”, indicó.
Aumentan demandas, pero se mantiene el número de jueces
Al elevado número de casos por resolver, Ochoa aseguró que se suma el crecimiento de la población y, con ello, el aumento de los conflictos que llegan a los tribunales ya que "la estructura actual del Poder Judicial resulta insuficiente frente a esa demanda".
“La población crece, crece en el número de demandas, pero el poder judicial se mantiene un poder judicial reducido y hacemos esfuerzos realmente grandes para poder atender a toda la ciudadanía”, afirmó.
Es decir, la cantidad de jueces con la que cuenta Honduras coloca al país por debajo de la media internacional de cobertura judicial, condición que incrementa la carga de trabajo de los operadores de justicia y representa uno de los principales desafíos para la respuesta de los tribunales.
Los datos obtenidos por EL HERALDO apuntan a que Honduras cuenta con 972 jueces y magistrados para una población estimada en 11.18 millones de habitantes, lo que representa un promedio de un juez por cada 11,317 personas.
Con más de 17,000 expedientes laborales, la mora representa uno de los principales desafíos para la jurisdicción laboral de la CSJ. La incorporación de nuevos jueces y personal, junto con la aprobación de un procedimiento especializado, son parte de las medidas que las autoridades consideran necesarias para mejorar la capacidad de respuesta frente al crecimiento de las demandas.