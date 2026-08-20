Caso hospitales móviles queda a la espera de decisión de Sala Constitucional

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia de proposición de medios de prueba contra cinco de los imputados en el caso de la compra de hospitales móviles fue suspendida luego de la recusación de los jueces que conocen el proceso. Los imputados son la exministra de Salud Alba Consuelo Flores; Rocío Tábora, exministra de Finanzas; Carlos Luis Guevara Mondragón, excontador de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H); Héctor Antonio Herrera Flores, asesor legal y administrador de contratos de esa institución; y Daniel Antonio Ardón, representante legal de la empresa AG-Industria. Según la acusación del Ministerio Público, Flores enfrenta cargos por falsificación de documentos públicos, fraude a título de cooperadora necesaria y violación a los deberes de los funcionarios. Tábora es acusada de fraude a título de cómplice necesario, mientras que Guevara Mondragón y Herrera Flores enfrentan acusaciones por fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Ardón es acusado de fraude a título de cooperador necesario. El abogado Juan Carlos Berganza, defensor de Guevara Mondragón, explicó que la suspensión surgió luego de que la Sala de lo Constitucional admitiera dos recursos de amparo relacionados con la recusación de los jueces. Cada uno fue presentado por una defensa diferente. "El problema radica en que el recurso que presenté fue admitido sin suspensión del acto reclamado; sin embargo, el amparo presentado por la otra parte procesal fue admitido con suspensión del acto reclamado sobre la misma resolución. Aunque se trata de causas distintas y fueron presentados por defensas diferentes, ambos recursos están relacionados con la misma resolución judicial”, explicó.

Tribunal remite oficio

Berganza además reveló que la existencia de la suspensión generó dudas en el Tribunal de Sentencia sobre cómo debe continuar el proceso penal en contra de los imputados. “Nosotros tenemos dudas ante la Sala Constitucional, lo que genera que el tribunal tenga dudas en continuar el proceso por el hecho de que existe esta suspensión. El tribunal puede cambiar un juez, pero al hacer eso estaría dando la razón a la persona que está solicitando la recusación”, explicó. Ante esta situación, el Tribunal de Sentencia remitió un oficio a la Sala de lo Constitucional para solicitar una aclaración sobre los efectos de los recursos de amparo y determinar cómo debe proceder para dar continuidad al proceso.

Otro proceso contra Alba Consuelo Flores

Luego de solicitar una comparecencia voluntaria ante los tribunales, la audiencia de declaración de imputado contra la exsecretaria de Salud Alba Consuelo Flores fue suspendida hoy, luego de que su defensa informara que la exfuncionaria no podría comparecer debido a problemas de salud. Autoridades del Poder Judicial explicaron que, pese a que la exfuncionaria se enfrenta al mismo caso de la compra de los hospitales móviles, su proceso judicial se encuentra en otra etapa, ya que mantenía una orden de captura en su contra. Además, explicaron que la defensa deberá acreditar la condición de salud de Flores y, posteriormente, solicitar nuevamente su presentación voluntaria para que el juez determine una nueva fecha para la audiencia.

Sentencias

En mayo de 2022, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declaró culpables a los exfuncionarios de Invest-H Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón. Bográn fue declarado culpable del delito de fraude agravado continuado y posteriormente condenado a 10 años, 11 meses y siete días y medio de prisión, además de una multa equivalente al monto defraudado y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la pena. En el caso de Moraes, el tribunal lo absolvió del delito de fraude, pero lo declaró responsable de violación de los deberes de los funcionarios agravada continuada. Debido a que el delito no contempla pena de prisión, recibió una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por nueve años, cuatro meses y 15 días.

Emergencia Covid-19: la compra de Hospitales Móviles