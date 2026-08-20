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Alba Consuelo Flores comparecerá ante tribunales tras casi tres años prófuga

La exfuncionaria enfrenta acusaciones por fraude y violación de los deberes de los funcionarios por el caso de la compra de siete hospitales móviles durante la pandemia de covid-19, por un monto de 47.5 millones de dólares.

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 08:29
Alba Consuelo Flores comparecerá ante tribunales tras casi tres años prófuga

La exministra está citada para acudir a las 8:30 de la mañana de este jueves 20 de agosto.

 Foto de archivo.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras casi tres años prófuga de la justicia y con un requerimiento fiscal en su contra, este jueves 20 de agosto comparecerá de forma voluntaria ante los tribunales hondureños la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Fraude y violación de los deberes de los funcionarios son los delitos que el Ministerio Público le imputa a la exfuncionaria, quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud desde 2018 hasta enero de 2022, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.

Flores es señalada en el caso relacionado con la adquisición, por 47.5 millones de dólares, de siete hospitales móviles durante la emergencia provocada por la pandemia de covid-19. Las compras y contrataciones buscaban ampliar la capacidad hospitalaria del país frente a la emergencia sanitaria.

Las investigaciones alcanzaron a varios exfuncionarios y personas vinculadas con el proceso de adquisición de los hospitales móviles.

La exministra fue declarada prófuga de la justicia luego de que un juez emitiera una orden de captura en su contra el 9 de noviembre de 2023, posteriormente, el Ministerio Público informó que Flores figuraba entre las personas requeridas en el expediente.

Esta es la segunda ocasión en que la exfuncionaria anuncia su intención de presentarse voluntariamente ante la justicia. En noviembre de 2023, su defensa acudió ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para notificar que Flores se presentaría de manera voluntaria, pero el escrito no fue aceptado.

De acuerdo con lo anunciado, Flores deberá comparecer este jueves ante los tribunales. Si incumple su compromiso de presentarse, el Ministerio Público reactivará la orden de captura en su contra.

El caso está relacionado con el presunto fraude en la compra de los siete hospitales móviles por 47.5 millones de dólares durante la pandemia de covid-19.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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