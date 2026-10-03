Tegucigalpa sigue en alerta roja por sequía pese a las lluvias registradas

Tegucigalpa, Honduras.- La alerta roja por sequía continúa vigente en el Distrito Central y se mantendrá hasta mediados de diciembre, a pesar de las lluvias registradas en los últimos días en Francisco Morazán y a nivel nacional.

El Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger) informó que las condiciones de sequía todavía representan un riesgo para el Distrito Central, debido al déficit de precipitaciones acumulado durante el año.

La permanencia de la alerta ocurre aún con las últimas lluvias que se registran en la zona central, que contribuyen a la recuperación de las represas, específicamente de Tegucigalpa y Comayagüela.

Y es que, según lo informó Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), en la estación de Lepaterique se registraron precipitaciones importantes de hasta 96 milímetros de lluvia acumulada durante los últimos siete días hasta la tarde del viernes.

Con las lluvias registradas durante la noche, ese acumulado podría haber aumentado, aunque hasta la mañana de este sábado todavía no se había realizado la suma correspondiente al nuevo registro.

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Las lluvias en Lepaterique son importantes para recuperar los niveles de las represas, que se encuentran en 50.91% en Los Laureles y 28.54% en La Concepción.

Sin embargo, estos registros no significan que la condición de sequía hayan terminado y la alerta roja, declarada el 19 de agosto, se mantiene debido a que no garantizan el subministro de agua hasta 2027. Además, el déficit acumulado y al comportamiento de las precipitaciones respecto a los promedios históricos continúa.