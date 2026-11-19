Tegucigalpa, Honduras.- Para este jueves 19 de noviembre de 2026, el precio del dólar registró una nueva disminución frente al lempira. El tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.9123 para la compra y L27.0469 para la venta. En comparación con el miércoles 18 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9156 y la venta en L27.0502, ambas cotizaciones experimentaron una reducción de L0.0033 por dólar. Este comportamiento refleja una nueva apreciación del lempira frente a la moneda estadounidense.

La diferencia entre ambos precios corresponde a las dos operaciones del mercado cambiario. La tasa de compra establece el valor de referencia para adquirir dólares, mientras que la tasa de venta indica el precio de referencia al que se ofrece la moneda estadounidense. Por ello, quienes realizan operaciones de compra o venta de divisas deben tomar en cuenta cuál de las dos cotizaciones corresponde a su transacción.

La evolución del dólar durante la semana

El comportamiento del tipo de cambio durante esta semana muestra una tendencia a la baja en ambas cotizaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse