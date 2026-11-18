Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y chubascos de débiles a moderados marcarán las condiciones climáticas de Honduras este jueves 19 de noviembre, principalmente en las regiones norte, noroccidental y oriental, debido a la influencia de una vaguada prefrontal y al ingreso de humedad desde el mar Caribe.
Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que la vaguada continuará influyendo sobre el territorio hondureño durante la jornada.
"Todavía esperamos la influencia de una vaguada prefrontal sobre el territorio. Esperamos que produzca lluvias y chubascos débiles a moderados en la parte noroccidental del país", detalló el pronosticador.
Para las horas de la tarde, los vientos del norte y noreste transportarán humedad desde el mar Caribe, lo que favorecerá la presencia de precipitaciones en otras zonas del país.
"El viento del norte y noreste transportará humedad desde el Mar Caribe, lo que va a producir lluvias y chubascos que van a ser débiles a moderados en la región norte del país y áreas de la región oriental", indicó García.
"Y sobre la región occidental y central del país esperarían lluvias débiles aisladas", agregó el meteorólogo.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe alcanzará alturas de uno a tres pies. El mismo rango se espera en el golfo de Fonseca, según el pronóstico de Cenaos.
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 28 °C y una mínima de 20 °C. Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 22 °C.
En la región insular se esperan temperaturas de 28 °C como máxima y 24 °C como mínima, mientras que en la región norte los termómetros alcanzarán los 30 °C y descenderán hasta los 23 °C.
Para la región oriental se pronostica una máxima de 32 °C y una mínima de 22 °C. En el sur del país se registrará la temperatura más elevada de la jornada, con 36 °C de máxima y 25 °C de mínima.
Finalmente, en la región occidental se esperan las temperaturas más bajas del territorio nacional, con una máxima de 27 °C y una mínima de 16 °C.
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