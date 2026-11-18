Para las horas de la tarde, los vientos del norte y noreste transportarán humedad desde el mar Caribe, lo que favorecerá la presencia de precipitaciones en otras zonas del país.

"Todavía esperamos la influencia de una vaguada prefrontal sobre el territorio. Esperamos que produzca lluvias y chubascos débiles a moderados en la parte noroccidental del país", detalló el pronosticador.

Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), explicó que la vaguada continuará influyendo sobre el territorio hondureño durante la jornada.

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y chubascos de débiles a moderados marcarán las condiciones climáticas de Honduras este jueves 19 de noviembre, principalmente en las regiones norte, noroccidental y oriental, debido a la influencia de una vaguada prefrontal y al ingreso de humedad desde el mar Caribe.

"El viento del norte y noreste transportará humedad desde el Mar Caribe, lo que va a producir lluvias y chubascos que van a ser débiles a moderados en la región norte del país y áreas de la región oriental", indicó García.

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"Y sobre la región occidental y central del país esperarían lluvias débiles aisladas", agregó el meteorólogo.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe alcanzará alturas de uno a tres pies. El mismo rango se espera en el golfo de Fonseca, según el pronóstico de Cenaos.

Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 28 °C y una mínima de 20 °C. Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 22 °C.

En la región insular se esperan temperaturas de 28 °C como máxima y 24 °C como mínima, mientras que en la región norte los termómetros alcanzarán los 30 °C y descenderán hasta los 23 °C.

Para la región oriental se pronostica una máxima de 32 °C y una mínima de 22 °C. En el sur del país se registrará la temperatura más elevada de la jornada, con 36 °C de máxima y 25 °C de mínima.

Finalmente, en la región occidental se esperan las temperaturas más bajas del territorio nacional, con una máxima de 27 °C y una mínima de 16 °C.

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