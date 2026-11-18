<b>Yoro, Honduras.- </b>La masacre que dejó <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/cartel-diablo-se-atribuye-cuatro-masacres-yoro-videos-redes-EP32680051" target="_blank">12 personas asesinadas en Yorito</a>, Yoro, no ocurrió en un solo lugar. Los ataques armados se extendieron por cuatro escenarios de las comunidades rurales de <b>Vallecillos </b>y <b>El Pacayal</b>, que forman parte de un mismo hecho violento que conmocionó a la población.En <b>Vallecillos </b>se registraron <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/sucesos/desgarradora-escena-familiares-victimas-masacres-vallecillo-yoro-JP32685408" target="_blank">nueve víctimas </a>distribuidas en tres escenarios: dos viviendas particulares y las inmediaciones de un campo de fútbol. Las otras tres personas fueron asesinadas en El Pacayal, entre ellas la regidora municipal Delma Yolanda Olvera, su compañero de hogar y su hija menor de edad.Tras los crímenes, equipos de la <b>Policía Nacional </b>y<b> la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)</b> desplegaron operativos en los accesos a ambas comunidades. Las investigaciones contemplan una posible disputa entre estructuras del crimen organizado, aunque todavía se busca esclarecer las circunstancias de la masacre.