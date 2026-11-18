Yoro, Honduras.- La masacre que dejó 12 personas asesinadas en Yorito, Yoro, no ocurrió en un solo lugar. Los ataques armados se extendieron por cuatro escenarios de las comunidades rurales de Vallecillos y El Pacayal, que forman parte de un mismo hecho violento que conmocionó a la población.

En Vallecillos se registraron nueve víctimas distribuidas en tres escenarios: dos viviendas particulares y las inmediaciones de un campo de fútbol. Las otras tres personas fueron asesinadas en El Pacayal, entre ellas la regidora municipal Delma Yolanda Olvera, su compañero de hogar y su hija menor de edad.

Tras los crímenes, equipos de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desplegaron operativos en los accesos a ambas comunidades. Las investigaciones contemplan una posible disputa entre estructuras del crimen organizado, aunque todavía se busca esclarecer las circunstancias de la masacre.