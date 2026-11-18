Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional informó que aumentó a 5 millones de lempiras la recompensa por quien dé información para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como jefe del "Cartel del Diablo".

Tras registrarse este día cuatro masacres en Yoro, hechos que dejaron 12 personas fallecidas, se tomó la decisión de reforzar la estrategia contra el cabecilla de la banda delictiva.

"No vamos a abandonar a estas comunidades ni a permitir que criminales impongan el terror", dijo Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad.