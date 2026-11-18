Yoro, Honduras.- Una serie de masacres conmocionan al municipio de Yorito, en el departamento de Yoro, donde 12 personas fueron asesinadas este miércoles 18 de noviembre en cuatro distintos hechos violentos registrados en esta localidad, según confirmó el director de Comunicaciones de la Policía Nacional, Lenin Pineda.

De acuerdo con la información preliminar, nueve personas perdieron la vida en el sector de Vallecillo, en tres escenas separadas, mientras que otras tres fueron asesinadas en la comunidad de Pacayales.

Entre las víctimas de este último hecho se encuentra Yolanda Olveda, quien se desempeñaba como regidora municipal, además de su hija y su compañero de hogar, quienes habrían sido atacados en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

En otra de las escenas hay al menos dos menores de edad acribillados.