Yoro, Honduras.- Una serie de masacres conmocionan al municipio de Yorito, en el departamento de Yoro, donde 12 personas fueron asesinadas este miércoles 18 de noviembre en cuatro distintos hechos violentos registrados en esta localidad, según confirmó el director de Comunicaciones de la Policía Nacional, Lenin Pineda.
De acuerdo con la información preliminar, nueve personas perdieron la vida en el sector de Vallecillo, en tres escenas separadas, mientras que otras tres fueron asesinadas en la comunidad de Pacayales.
Entre las víctimas de este último hecho se encuentra Yolanda Olveda, quien se desempeñaba como regidora municipal, además de su hija y su compañero de hogar, quienes habrían sido atacados en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.
En otra de las escenas hay al menos dos menores de edad acribillados.
Respuesta de las autoridades
Tras conocerse el crimen, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó mediante un mensaje en su cuenta oficial de X en el que atribuyó los asesinatos a una posible represalia de organizaciones criminales por las acciones de seguridad impulsadas por el gobierno en esa zona.
"Me informan que en Yorito unas familias, entre ellas una regidora, fueron cruelmente asesinadas por una de estas organizaciones, supuestamente como represalia por las acciones que este gobierno ha emprendido para liberar esa zona de su control", manifestó.
Así como los animales acorralados reaccionan con agresividad salvaje, estos grupos terroristas y organizaciones criminales responden con violencia cuando sienten que la autoridad está recuperando el control del territorio que durante años han dominado por la fuerza.Me informan que en Yorito unas familias, entre ellas una regidora, fueron cruelmente asesinada por una de estas organizaciones, supuestamente como represalia por las acciones que este gobierno ha emprendido para liberar esa zona de su control.A los familiares de las víctimas, que fueron asesinadas de forma vil y cobarde, les expreso mi más profundo pesar y mis oraciones para que encuentren consuelo y la paz del Señor en este momento tan doloroso. Les prometo que este crimen no quedará impune y que la muerte de sus seres queridos no será en vano.Esta acción no nos hará retroceder. Mantendremos firme la decisión de ir de frente contra estos delincuentes hasta derrotarlos y devolver la paz y la tranquilidad a todo el territorio nacional.Instruyo a las fuerzas de seguridad a actuar con toda la contundencia y determinación necesarias para identificar a los responsables de este acto cobarde y someterlos al peso de la ley.A los terroristas les advierto: cualquier acción violenta contra el pueblo inocente solo les acarreará consecuencias más graves. Es preferible que se entreguen pacíficamente a la autoridad, porque continuaremos esta lucha hasta dar con todos aquellos que durante años han sembrado el odio, el terror y la muerte en nuestros barrios, colonias y pueblos. Los someteremos a la ley y al orden.No nos van a detener ni nos van a amedrentar. Esa es mi promesa al pueblo hondureño.— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) November 18, 2026
Zambrano también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que el crimen no quedará impune, al tiempo que reiteró que las acciones contra las estructuras criminales continuarán.
"Esta acción no nos hará retroceder. Mantendremos firme la decisión de ir de frente contra estos delincuentes hasta derrotarlos y devolver la paz y la tranquilidad a todo el territorio nacional", afirmó.
Asimismo, instruyó a las fuerzas de seguridad a actuar con determinación para identificar a los responsables y someterlos a la justicia.
Por ahora, las investigaciones deberán establecer los móviles de los crímenes, determinar si existe alguna relación entre los ataques registrados en Vallecillo y Pacayal e identificar a los responsables. Aunque cabe señalar que a través de unos videos en redes sociales el líder del Cartel del Diablo, Esteban Ferrera Rodas, alias Diablo, se atribuyó las muertes y envió un mensaje a las autoridades de Seguridad asegurando que esto era el inicio.