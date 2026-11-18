Copán, Honduras.- Una mujer perdió la vida y otras dos personas resultaron gravemente heridas en un accidente de tránsito registrado este martes 17 de noviembre en el sector de El Corralito, en Santa Rosa de Copán, luego de que el vehículo en el que se transportaban cayera a una hondonada de aproximadamente 50 a 60 metros de profundidad.

La víctima mortal fue identificada como Yesenia Hernández, de 35 años, quien falleció después de que el automóvil abandonara la carretera y se precipitara por el desnivel, provocando fuertes daños en la estructura del vehículo.

Jimmy Abdul Orellana, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Copán, informó que recibieron una alerta sobre el accidente, por lo que desplazaron unidades de rescate y una ambulancia para atender la emergencia.