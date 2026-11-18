Copán, Honduras.- Una mujer perdió la vida y otras dos personas resultaron gravemente heridas en un accidente de tránsito registrado este martes 17 de noviembre en el sector de El Corralito, en Santa Rosa de Copán, luego de que el vehículo en el que se transportaban cayera a una hondonada de aproximadamente 50 a 60 metros de profundidad.
La víctima mortal fue identificada como Yesenia Hernández, de 35 años, quien falleció después de que el automóvil abandonara la carretera y se precipitara por el desnivel, provocando fuertes daños en la estructura del vehículo.
Jimmy Abdul Orellana, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Copán, informó que recibieron una alerta sobre el accidente, por lo que desplazaron unidades de rescate y una ambulancia para atender la emergencia.
Sin embargo, las labores de auxilio se complicaron debido a las condiciones del terreno y la profundidad a la que cayó el automotor, lo que dificultó el acceso de los socorristas hasta el lugar donde quedaron las ocupantes.
Rescatan a dos mujeres heridas
Las otras dos personas que viajaban en el vehículo fueron identificadas como Anuar Adali Morataya, de 33 años, y Reina Estela Quintanilla, de 36, quienes presentaban múltiples lesiones producto del fuerte impacto.
De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, los equipos de emergencia tuvieron que inmovilizar a ambas mujeres y realizar un procedimiento especial para extraerlas de la hondonada y trasladarlas hasta la carretera.
Una vez completadas las labores de rescate, las dos sobrevivientes fueron trasladadas de emergencia hacia el Hospital de Occidente, donde recibirían atención médica debido a la gravedad de las heridas.
Accidentes de tránsito en Honduras
Los accidentes viales continúan representando una de las principales causas de muertes violentas en Honduras, donde miles de personas han resultado afectadas por este tipo de incidentes.
De acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), más de 1,700 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito durante 2026, una cifra que refleja la gravedad de la problemática vial en el territorio nacional.