Tegucigalpa, Honduras. -El fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la propiedad, la modernización de los sistemas catastrales y registrales y la implementación de un nuevo sistema de identificación vehicular forman parte de los avances en el Instituto de la Propiedad (IP).
Luis Alberto Torres, secretario ejecutivo de la institución, destacó los avances y desafíos orientados a brindar mayor certeza jurídica a los ciudadanos, prevenir irregularidades en los registros de propiedad y mejorar la prestación de los servicios mediante la transformación tecnológica y la coordinación con los gobiernos municipales.
En materia de seguridad jurídica, Torres destacó la implementación del folio real y la georreferenciación de los inmuebles como herramientas fundamentales para identificar duplicidades de inscripciones, traslapes y posibles conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.
"Estos mecanismos permitirán vincular cada antecedente registral con una ubicación física precisa, facilitando el contraste entre la información documental y la realidad del terreno, con el propósito de prevenir irregularidades que históricamente han generado disputas entre propietarios", detalló el funcionario.
Destacó que el IP cuenta con la Inspectoría General, que es la encargada de investigar denuncias sobre posibles irregularidades en los procesos de inscripción y determinar si existe responsabilidad de funcionarios o exfuncionarios.
Como parte del proceso de descentralización y modernización de los servicios, el IP impulsa el Proyecto de Centros Asociados Municipales (CAM), mediante el cual se busca acercar los servicios catastrales a la población y fortalecer el intercambio de información con los gobiernos locales.
Informó que ya se han establecido convenios de cooperación con las municipalidades del Distrito Central, Valle de Ángeles, Siguatepeque, Comayagua y Choloma, con el objetivo de homologar las bases de datos y coordinar la emisión de constancias de situación catastral.
Como resultado del trabajo, destacó que el cruce de información entre el IP y la alcaldía del Distrito Central permitió identificar más de 20,000 predios que no figuraban en los registros municipales, evidenciando la necesidad de integrar y actualizar la información territorial.
La meta es avanzar hacia un sistema con una misma clave catastral, reducir los tiempos de respuesta y facilitar que las constancias puedan emitirse en un período de cinco a diez días, siempre que los casos no presenten conflictos técnicos o registrales.
Considera que otro de los avances es la puesta en funcionamiento de la planta de fabricación de placas vehiculares instalada en el país, desde donde se atenderá gradualmente la mora acumulada de aproximadamente 1.1 millones de vehículos que han circulado sin su respectiva identificación durante los últimos años.
Torres explicó que la distribución comenzó en Tegucigalpa y que se prevé extenderla a San Pedro Sula durante noviembre y diciembre, para posteriormente llegar a otros municipios y departamentos del país.
Detalló que las nuevas placas incorporan tecnología RFID, que es una identificación por radiofrecuencia, y un código QR, herramientas que fortalecerán los mecanismos de identificación y control vehicular, además de facilitar las labores de los organismos de seguridad.
El funcionario aclaró que el costo de las placas se mantiene en 500 lempiras, sin incremento para los propietarios de vehículos. Asimismo, anunció que se trabaja en un sistema de citas en línea y en la habilitación de nuevos puntos de entrega para agilizar la atención y evitar aglomeraciones.
La meta institucional es normalizar progresivamente la distribución y lograr que, para diciembre de 2027, todos los vehículos del país cuenten con su respectiva identificación.
En materia de protección de la propiedad, el titular del IP resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional para prevenir irregularidades en la inscripción de áreas verdes, terrenos y espacios destinados al uso comunitario.
Mencionó el trabajo conjunto con la Comisión Liquidadora del Fondo Social de la Vivienda (Fosovi) para revisar y atender situaciones registrales heredadas de administraciones anteriores.
También destacó el crecimiento de los proyectos habitacionales y de las propiedades en condominio, señalando la importancia de que estos desarrollos cumplan con los permisos, requisitos legales y normativas correspondientes.
Enfatizó que el papel del Instituto de la Propiedad es "garantizar que las inscripciones registrales se realicen conforme a los principios de legalidad".
En el ámbito de la propiedad intelectual, Torres destacó las iniciativas orientadas a proteger las marcas, los derechos de autor y las creaciones nacionales, así como a promover el reconocimiento del talento hondureño.
Entre los avances mencionó la incorporación del Tratado de Marrakech, instrumento que facilita el acceso a obras publicadas para personas con discapacidad visual mediante formatos accesibles, como el sistema Braille.
Asimismo, explicó que se trabaja en iniciativas para fortalecer la protección de las producciones musicales, cinematográficas, artísticas y culturales del país.
Reiteró que el Instituto de la Propiedad continuará impulsando acciones para modernizar sus servicios, fortalecer la coordinación institucional y garantizar mayor seguridad jurídica a los hondureños, contribuyendo a la protección de su patrimonio y al desarrollo del país.