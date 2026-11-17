Tegucigalpa, Honduras. -El fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la propiedad, la modernización de los sistemas catastrales y registrales y la implementación de un nuevo sistema de identificación vehicular forman parte de los avances en el Instituto de la Propiedad (IP). Luis Alberto Torres, secretario ejecutivo de la institución, destacó los avances y desafíos orientados a brindar mayor certeza jurídica a los ciudadanos, prevenir irregularidades en los registros de propiedad y mejorar la prestación de los servicios mediante la transformación tecnológica y la coordinación con los gobiernos municipales. En materia de seguridad jurídica, Torres destacó la implementación del folio real y la georreferenciación de los inmuebles como herramientas fundamentales para identificar duplicidades de inscripciones, traslapes y posibles conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.

"Estos mecanismos permitirán vincular cada antecedente registral con una ubicación física precisa, facilitando el contraste entre la información documental y la realidad del terreno, con el propósito de prevenir irregularidades que históricamente han generado disputas entre propietarios", detalló el funcionario. Destacó que el IP cuenta con la Inspectoría General, que es la encargada de investigar denuncias sobre posibles irregularidades en los procesos de inscripción y determinar si existe responsabilidad de funcionarios o exfuncionarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como parte del proceso de descentralización y modernización de los servicios, el IP impulsa el Proyecto de Centros Asociados Municipales (CAM), mediante el cual se busca acercar los servicios catastrales a la población y fortalecer el intercambio de información con los gobiernos locales.

Informó que ya se han establecido convenios de cooperación con las municipalidades del Distrito Central, Valle de Ángeles, Siguatepeque, Comayagua y Choloma, con el objetivo de homologar las bases de datos y coordinar la emisión de constancias de situación catastral. Como resultado del trabajo, destacó que el cruce de información entre el IP y la alcaldía del Distrito Central permitió identificar más de 20,000 predios que no figuraban en los registros municipales, evidenciando la necesidad de integrar y actualizar la información territorial. La meta es avanzar hacia un sistema con una misma clave catastral, reducir los tiempos de respuesta y facilitar que las constancias puedan emitirse en un período de cinco a diez días, siempre que los casos no presenten conflictos técnicos o registrales.