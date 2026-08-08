IP fortalece estrategia nacional para combatir la piratería y la falsificación en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP) reforzó la estrategia nacional para combatir la piratería y la falsificación al coordinar nuevas acciones orientadas a fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual y mantener a Honduras fuera de las listas internacionales de observación en esta materia. Como parte de esta estrategia, el IP encabezó una reunión de la Comisión Interinstitucional al Combate a la Piratería y la Falsificación (Cicompyf), en la que se acordó impulsar la capacitación de nuevos fiscales, agentes de la Policía Nacional y personal de la Administración Aduanera para fortalecer la identificación de productos y marcas falsificadas.

El consultor de la Dirección General de Propiedad Intelectual (Digepih), Camilo Bendeck, destacó que el trabajo coordinado entre las instituciones "ha permitido que Honduras sea reconocida por sus avances en la protección de la propiedad intelectual". "Estados Unidos evalúa los esfuerzos que realizan los países para combatir la piratería y Honduras ha demostrado ese compromiso mediante el fortalecimiento de su marco legal y el trabajo conjunto entre las instituciones", afirmó Bendeck.