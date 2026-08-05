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IP moderniza el Registro de la Propiedad con digitalización de más de 4,200 libros registrales

Las autoridades del Instituto de la Propiedad buscan preservar la integridad y disponibilidad de la documentación histórica de los registros de propiedad

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 15:53
IP moderniza el Registro de la Propiedad con digitalización de más de 4,200 libros registrales

El personal del Instituto de la Propiedad realiza el proceso de escaneo de los documentos para ser digitalizados y con ello conservar la integridad de los libros registrales.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP) puso en marcha el Proyecto de Modernización del Registro de la Propiedad Inmueble a nivel nacional, una iniciativa que comenzó con la digitalización de más de 4,200 libros registrales en Santa Bárbara.

El proyecto marcará la transición hacia un sistema digital para la gestión de la información inmobiliaria en Honduras.

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La primera etapa contempla la digitalización de aproximadamente 2,140 tomos registrales, equivalentes a 4,286 libros, como parte del proceso de migración del sistema tradicional de Folio Personal al modelo de Folio Real Digital, con el que se busca modernizar y agilizar los servicios registrales.

Para ejecutar el proceso, el IP instaló un centro de digitalización equipado con escáneres de alta capacidad y estaciones de trabajo especializadas, que permitirán generar imágenes digitales con estándares de calidad para preservar la integridad y disponibilidad de la documentación histórica.

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Asimismo, el proyecto cuenta con personal capacitado en preparación documental, digitalización, control de calidad y gestión de información registral, con el objetivo de garantizar que cada documento sea procesado bajo procedimientos técnicos que resguarden la fidelidad de los antecedentes registrales.

Con esta iniciativa, el Instituto de la Propiedad busca fortalecer la seguridad jurídica, preservar el patrimonio documental del país y avanzar en la transformación digital de los servicios registrales, con miras a ofrecer una atención más eficiente y segura a la ciudadanía.


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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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