IP moderniza el Registro de la Propiedad con digitalización de más de 4,200 libros registrales

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP) puso en marcha el Proyecto de Modernización del Registro de la Propiedad Inmueble a nivel nacional, una iniciativa que comenzó con la digitalización de más de 4,200 libros registrales en Santa Bárbara. El proyecto marcará la transición hacia un sistema digital para la gestión de la información inmobiliaria en Honduras.

La primera etapa contempla la digitalización de aproximadamente 2,140 tomos registrales, equivalentes a 4,286 libros, como parte del proceso de migración del sistema tradicional de Folio Personal al modelo de Folio Real Digital, con el que se busca modernizar y agilizar los servicios registrales. Para ejecutar el proceso, el IP instaló un centro de digitalización equipado con escáneres de alta capacidad y estaciones de trabajo especializadas, que permitirán generar imágenes digitales con estándares de calidad para preservar la integridad y disponibilidad de la documentación histórica.