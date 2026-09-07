IP moderniza Registros de la Propiedad con nuevo módulo de inscripción

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP) dio un nuevo paso en la modernización de los Registros de la Propiedad con la implementación de un nuevo módulo de inscripción en folio personal que permite publicar de manera inmediata e individual las imágenes de las inscripciones registrales en el Sistema Unificado de Registros (SURE). La nueva herramienta comenzó a funcionar en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Bárbara, convirtiendo el centro de atención en el punto de partida para que posteriormente se extienda de forma progresiva a los demás Registros de la Propiedad del país.

El módulo permite que las imágenes correspondientes a cada inscripción sean incorporadas directamente al SURE, agilizando la gestión documental y facilitando la disponibilidad de la información registral digitalizada. Con ello, se reducen tiempos y se fortalece el control y la trazabilidad de la documentación. Para la puesta en funcionamiento, el IP habilitó los usuarios del sistema, capacitó al personal y desarrolló pruebas de sincronización y publicación, verificando que las imágenes pudieran visualizarse correctamente dentro de la plataforma.