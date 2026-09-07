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IP moderniza Registros de la Propiedad con nuevo módulo de inscripción

Con el nuevo módulo de inscripción de folio personal permite publicar de manera inmediata e individual las imágenes de inscripciones registrales

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 15:01
IP moderniza Registros de la Propiedad con nuevo módulo de inscripción

El Instituto de la Propiedad realiza el proceso para agilizar la publicación de imágenes registrales con la utilización de herramientas digitales en los Registros de la Propiedad.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP) dio un nuevo paso en la modernización de los Registros de la Propiedad con la implementación de un nuevo módulo de inscripción en folio personal que permite publicar de manera inmediata e individual las imágenes de las inscripciones registrales en el Sistema Unificado de Registros (SURE).

La nueva herramienta comenzó a funcionar en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Bárbara, convirtiendo el centro de atención en el punto de partida para que posteriormente se extienda de forma progresiva a los demás Registros de la Propiedad del país.

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El módulo permite que las imágenes correspondientes a cada inscripción sean incorporadas directamente al SURE, agilizando la gestión documental y facilitando la disponibilidad de la información registral digitalizada.

Con ello, se reducen tiempos y se fortalece el control y la trazabilidad de la documentación.

Para la puesta en funcionamiento, el IP habilitó los usuarios del sistema, capacitó al personal y desarrolló pruebas de sincronización y publicación, verificando que las imágenes pudieran visualizarse correctamente dentro de la plataforma.

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La implementación forma parte de un proceso más amplio de modernización registral que contempla la publicación en el SURE de 2,143 tomos, equivalentes a 4,286 libros registrales.

Se dio a conocer que con la iniciativa, el IP continúa avanzando hacia registros más ágiles y digitalizados, fortaleciendo las herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la gestión de la información y brindar mayor eficiencia en los servicios registrales.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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