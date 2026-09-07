Nixon Cruz envuelto en otro escándalo; el jugador se fue de fiesta previo a partido de Real España

Recientemente, en la previa del partido donde Real España estaría enfrentando a Lobos UPNFM , una parte de la afición del Real España denunció que el futbolista, se encontraba departiendo con amigos en altas horas de la madrugada, situación que ha generado mucha controversia debido al comportamiento del joven mediocampista.

San Pedro Sula, Honduras .- Criado en las populosas colonias Las Brisas y La Honduras en San Pedro Sula, el futbolista Nixon Cruz ha sido uno de los últimos talentos de barrio que emergió en la Liga Nacional, pero no está aprovechando toda su calidad ya que fuera de la cancha está apareciendo en temas extrafutbolísticos. El jugador llegó a Real España tras brillar con el Honduras Progreso en el ascenso y en poco tiempo demostró su calidad.

Mauro Reyes , entrenador del cuadro aurinegro, reveló el "problemita" que tuvo en la semana el jugador luego de la denuncia que hizo una de las barras del equipo llamada "Los de Sol Este", quienes también etiquetaron en redes sociales a Elías Burbara, presidente del equipo para denunciar que un futbolista profesional esté en horas de la madrugada de fiesta.

Nixon es uno de los mejores futbolistas jóvenes de nuestro fútbol. En la cancha es revulsivo en la Máquina, pero tras filtrarse estas imágenes, el equipo tomó decisiones y una de ellas fue que apareció en el banco en el duelo ante Lobos UPNFM.

"Un jugador que está bien no necesita ser rescatado. Bueno, Nixon Cruz es un gran jugador, como lo decía la vez pasada. Sí tuvo un problemita Nixon en esta semana y por eso decidimos dejarlo en la banca. Pero, sin ninguna duda, es un gran jugador y merece ser titular", comentó Mauro Reyes en conferencia tras vencer a Lobos UPNFM.

Nixon Cruz acaba de cumplir 20 años en agosto. A inicios de este año, tras sus buenas actuaciones, varios equipos de la MLS le estuvieron siguiendo los pasos, pero tras conocer algunas situaciones internas de su vida personal, esas opciones se fueron diluyendo.

"Ayer andaba Nixon trasnochando. p... mano, vale p... con este güirro p.... Elías Burbara, ponga orden presi", dice el mensaje con la foto de Cruz donde se observan algunas personas en horas de la noche. Este posteo de los barrista se regó como pólvora.

El futbolista no se presentó al entrenamiento del martes y esta situación no es nueva en el futbolista ya que también tuvo problemas de indisciplina dentro del terreno de juego siendo expulsado en partidos de la liguilla, donde fue expuesto por el anterior técnico, Jeaustin Campos.

"En la medida que él resuelva, porque fue un problema que tuvo, o haya resuelto eso, va a estar disponible al cien por ciento para el equipo. Él está trabajando muy bien, ha cambiado de actitud y creo que, como decía el otro día, es un jugador que está incluso para la Selección Nacional, bajo mi criterio", sentenció Mauro Reyes.

Nixon por ahora no ha sido considerado en la Selección Nacional bajo el mando del entrenador, José Francisco Molina, a pesar que es uno de los jugadores con buen nivel, calidad técnica y fútbol callejero, de ese que ya pocos se atreven a hacer en el terreno de juego.