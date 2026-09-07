Hondureño Dereck Moncada interesa a equipo del fútbol de Inglaterra

Tegucigalpa, Honduras.- El joven extremo hondureño de 18 años, Dereck Moncada, está protagonizando un inicio de temporada impresionante en el fútbol europeo con la camiseta del FC Lugano de Suiza. Tras incorporarse al equipo ubicado en el cantón del Tesino, el talentoso atacante ha demostrado un impacto inmediato al registrar cinco goles en sus primeros compromisos, consolidándose rápidamente como una de las joyas más prometedoras de la Super League. El rendimiento de Dereck Moncada se caracteriza principalmente por su vertiginosidad, velocidad y constante capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. Gracias a estas virtudes, el cuerpo técnico del Lugano lo ha utilizado de manera estratégica, alternando su participación entre el once titular y un rol de revulsivo desde el banquillo, donde suele marcar diferencias frente a defensas desgastadas

Este brillante arranque no ha pasado desapercibido en el mercado internacional. De acuerdo con información revelada por el portal especializado 4-4-2.ch, el futbolista hondureño ya se encuentra en la mira de un importante club extranjero: el Wolverhampton de Inglaterra, que juega en la segunda división. El interés por parte de los Wolves ingleses no es una novedad para el entorno del jugador. El conjunto británico, que actualmente busca retornar a la Premier League y cuenta en sus filas con el experimentado delantero mexicano Raúl Jiménez, ya había intentado su fichaje durante el reciente mercado de verano. En aquel momento, Moncada se encontraba militando en el Internacional de Bogotá de Colombia a préstamo, pero finalmente optó por continuar su carrera en el fútbol suizo Por otro lado, la vinculación con el Club Necaxa responde a una relación institucional muy estrecha. El conjunto mexicano comparte los mismos propietarios que el exclub colombiano de Moncada, el Inter de Bogotá, por lo que la directiva azteca conoce a la perfección el perfil y las cualidades del joven atacante. De hecho, los derechos del jugador siguen perteneciendo al Necaxa, lo que implica que cualquier negociación que el FC Lugano pretenda emprender requerirá obligatoriamente el consentimiento y acompañamiento del club mexicano.