Dereck Moncada y Lugano están encendidos en Suiza; derrotaron al Basilea

Basilea, Suiza.- El delantero hondureño Dereck Moncada sigue con buenos números en sus primeras presentaciones con el FC Lugano de la primera división del balompié suizo.

En su última presentación que fue ante un Basilea, el Lugano sorprendió al imponer 1-3 como visitante con tantos de Metinho, Yanis Cimignani y Uran Bislimi, de esta manera tienen una marca perfecta en el arranque de temporada.

Por su parte el atacante catracho fue titular con el Lugano y cuando apenas comenzaba el encuentro, precisamene al minuto 2', Moncada fue amonestado por una dura entrada.