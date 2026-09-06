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Dereck Moncada y Lugano están encendidos en Suiza; derrotaron al Basilea

El FC Lugano, equipo en el que milita el delantero hondureño Dereck Moncada, ha tenido un arranque prometedor en la Superliga de Suiza

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 10:53
Dereck Moncada y Lugano están encendidos en Suiza; derrotaron al Basilea

Dereck Moncada fue titular en el triunfo del Lugano sobre el Basilea.

 Foto: Cortesía

Basilea, Suiza.- El delantero hondureño Dereck Moncada sigue con buenos números en sus primeras presentaciones con el FC Lugano de la primera división del balompié suizo.

En su última presentación que fue ante un Basilea, el Lugano sorprendió al imponer 1-3 como visitante con tantos de Metinho, Yanis Cimignani y Uran Bislimi, de esta manera tienen una marca perfecta en el arranque de temporada.

Por su parte el atacante catracho fue titular con el Lugano y cuando apenas comenzaba el encuentro, precisamene al minuto 2', Moncada fue amonestado por una dura entrada.

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Esta vez el orgullo de Talanga no pudo hacerse presente en el marcador ya que fue sustituido al minuto 63'.

Con este nuevo triunfo del Lugano ha llegado a 18 puntos, ganando todos sus partidos disputados en este inicio de temporada, por lo que son líderes, teniendo tres puntos más que el Young Boys que es segundo y que tiene un juego más.

Precisamente ese será el próximo tival del equipo en el que milita el delantero hondureño Moncada y será el sábado 12 de este mes a las 11:00 AM.

Dereck Moncada acumula cuatro goles en lo que es su primera temporada con el Lugano de Suiza en 14 partidos, incluyendo los de la etapa de clasificación a la Conference League.

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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