Dereck Moncada ya conoce sus rivales en la Conference League con el Lugano: duros cruces

El conjunto suizo quedó emparejado con seis rivales de diferentes países europeos, en una fase que promete ser exigente y que representará una importante prueba para el club. Lugano tendrá que enfrentarse al Getafe de España, Copenhague de Dinamarca, Jablonec de República Checa, Estrella Roja de Serbia, Kauno Žalgiris de Lituania y Sint-Truiden de Bélgica.

Lugano, Suiza.- El Lugano FC equipo donde milita el joven delantero hondureño Dereck Moncada , ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de liga de la UEFA Europa Conference League 2026-27, luego del sorteo realizado este viernes 28 de agosto.

El sorteo determinó además que los albinegros deberán afrontar tres encuentros como visitantes, por lo que tendrán que viajar a Dinamarca, España y República Checa. Estos desplazamientos supondrán un desafío adicional para un equipo que buscará avanzar lo máximo posible en el tercer torneo continental de clubes organizado por la UEFA.

Uno de los grandes atractivos para Honduras será la presencia de Dereck Moncada. El atacante de apenas 18 años, formado en las categorías inferiores del Olimpia, tendrá la oportunidad de disputar por primera vez una competición europea y de medirse ante clubes de distintas ligas del Viejo Continente.

Para Moncada, la participación en la Conference League puede convertirse en un importante escaparate internacional. El joven futbolista hondureño tendrá la posibilidad de ganar experiencia en un escenario de alta exigencia y enfrentarse a rivales de mayor recorrido, algo que podría contribuir a su crecimiento y proyección profesional.

El Lugano y los otros 35 clubes participantes disputarán un total de seis partidos en la fase de liga, tres en condición de local y tres como visitantes. Todos los equipos compartirán una misma clasificación general, en lugar de estar distribuidos en grupos como ocurría en los antiguos formatos de competición europea.

Al finalizar esta etapa, los ocho primeros de la tabla obtendrán el boleto directo a los octavos de final. Mientras tanto, los equipos que terminen entre las posiciones 9 y 24 deberán disputar una ronda de playoffs para definir a los otros ocho clubes que completarán los octavos. Los conjuntos ubicados del puesto 25 hacia abajo quedarán eliminados.

El calendario definitivo del Lugano, con las fechas, horarios y condición de local o visitante para cada uno de sus seis compromisos, será anunciado durante la próxima semana. La fase de liga está programada para comenzar el 15 de octubre de 2026 y tendrá jornadas el 22 de octubre, 5 de noviembre, 26 de noviembre, 10 y 17 de diciembre, fechas en las que Moncada podría vivir sus primeros capítulos en una competición UEFA.