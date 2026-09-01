Molina sobre salida de Keylor del Liverpool: "Estoy convencido de que le hará crecer"

Tegucigalpa, Honduras.- El estratega de la Selección Nacional de Honduras, José Francisco Molina, ofreció un análisis detallado sobre el presente futbolístico de la Bicolor de cara al arranque de la Liga de Naciones de la Concacaf. Durante la conversación, el técnico abordó la rigurosa evaluación realizada durante el receso internacional, el seguimiento continuo tanto a los futbolistas de la liga local como a los legionarios en el exterior y el proceso de confección de la próxima nómina oficial. Molina profundizó en casos puntuales de la legión catracha, destacando la madurez competitiva y la proyección internacional de jóvenes como Derek Moncada y Keyrol Figueroa, así como el salto cualitativo de Kevin Arriaga al fútbol europeo de máxima exigencia. Asimismo, valoró la positiva participación de los clubes hondureños en la Copa Centroamericana, catalogándola como una plataforma esencial para eleva el ritmo de competencia de los seleccionables. Finalmente, el seleccionador enfatizó que el principal compromiso del equipo es competir con convicción y optimismo frente a rivales de peso en el grupo como Jamaica, Surinam y Martinica. Con la mirada puesta en consolidar un modelo de trabajo integral junto a la dirección deportiva, Molina reafirmó el deseo del cuerpo técnico y del plantel por mantener viva la ilusión de la afición catracha en cada desafío del proceso.

LA ENTREVISTA — Profesor, como el tiempo es oro, entrando ya en materia, cuéntenos, ¿qué ha pasado, qué ha visto de nuevo después de ese último amistoso contra Argentina, con Mundial de por medio, a la fecha? Cuéntenos, mucho gusto.

¿Qué tal? Buenos días. ¿Pero qué he visto a nivel futbolístico nuestro, quieres decir? — Sí, a nivel futbolístico, a nivel de habituales seleccionados, ¿cómo ha visto el engranaje del fútbol que ha traído?

Bueno, ahora lo que estamos... Lógicamente hemos pasado el verano viendo el Mundial, como tú decías, esperando los movimientos del mercado que pudiera haber, y ya en las últimas semanas, lógicamente, han empezado las ligas, y viendo a todos los futbolistas, la liga hondureña, por supuesto, y a todos los futbolistas que están fuera, cómo empezaban la temporada, cómo están rindiendo, para de cara a esta lista que tenemos que dar en los próximos días, tomar las mejores decisiones posibles. — En este lapso de tiempo, ¿ha visto nuevos jugadores que no han sido habituales en la selección, que le han llenado el ojo y que posiblemente van a estar en la nueva convocatoria?

Bueno, hemos visto el desarrollo de los futbolistas. Es verdad que algún futbolista joven, quizás, que ha aparecido este año aquí en la Liga de Honduras, incluso alguno fuera, estamos siguiendo, y bueno, siempre hay jugadores jóvenes que surgen, y luego es importante, por supuesto, seguir el rendimiento y la evolución de los futbolistas con un poco más de experiencia. — ¿Cuándo dará la convocatoria y cómo está el itinerario para ese arranque en la Liga de Naciones?

Pues la convocatoria, no sé exactamente qué día todavía se va a dar, hay que hablar con Francis, con el director deportivo, porque también tenemos Copa Centroamericana justo esa semana, entre medio, y entonces habrá que ver si esperamos a que acabe la jornada de la Copa Centroamericana o la damos antes, eso está por definir todavía, pero será esa semana, y a partir de ahí nos concentraremos aquí en Tegucigalpa, el lunes 21, creo que es, para empezar los entrenamientos de cara a ese partido del viernes.

— ¿Cuál es la obligación que tiene Honduras en la Liga de Naciones? Y en esa misma línea, obviamente, en el grupo, considerando que en ese grupo hay dos rivales que llegaron a una instancia de repechaje rumbo al Mundial en la que Honduras no estuvo.

La obligación siempre es representar a Honduras de la mejor manera posible y buscar la victoria, sin ninguna duda, es lo que espera el aficionado hondureño de nosotros, que ganemos, que trabajemos bien, que luchemos y que les sacamos felices, y eso es lo que vamos a intentar, sabiendo que no será fácil, porque los rivales también tienen sus características buenas y sus fortalezas, y nunca es fácil en el fútbol de hoy en día ganar un partido, pero bueno, con la confianza en lo que estamos haciendo, con la confianza de los jugadores, encarar los partidos, prepararlos y encararlos de la mejor manera posible, con optimismo, para intentar ganarlos. — ¿Qué valoración hace de los tres rivales? Jamaica, Suriname y Martinique.

Son rivales potentes. Suriname tiene un nuevo seleccionador, con lo cual la manera de jugar es un poco incógnita, pero tiene buenos futbolistas que juegan todos en Europa, la gran mayoría. Jamaica, más o menos lo mismo, con un seleccionador interino, también, y Martinique es un poco, la que a priori es la más floja, pero que seguro que va a ser competitivo, porque jugamos allí, porque también hemos estado viendo el estadio, y no está en muy buenas condiciones el césped, con lo cual, seguramente, va a ser un partido muy complicado. Bueno, pero ante eso, lógicamente, lo que te decía antes, confianza en nosotros, en lo que estamos haciendo, y encararlos con optimismo, y, por supuesto, con ganas de trabajar a tope para sacar los resultados.

— Profe, hay un futbolista que tiene ilusionado y que ha enamorado el ojo futbolero, el aficionado Catracho. ¿Qué opinión tiene del momento que vive Derek Moncada y hasta dónde lo ve llegando

¿Hasta dónde lo veo llegando? No lo sé, porque hasta el día de hoy sigo sin poder acertar el futuro, sin saber el futuro. Pero me parece que es un magnífico futbolista, que trabaja muy bien, muy bien. Es muy joven, seguro que ha tenido el apoyo de la familia para guiarlo por el buen camino, por decirlo de alguna manera. Y además considero que debe ser un ejemplo para los jóvenes jugadores de Honduras la humildad y la manera de trabajar y el camino que está recorriendo, cómo lo está haciendo. Creo que cualquier jugador joven de Honduras debería fijarse en él para entender cuál es el camino. — ¿Lo ha sorprendido, Derek, por los pasos que ha venido dando?

No sé si sorprender es la palabra. Él está dando los pasos desde mi punto de vista correctos. Salió de aquí joven, salió a una liga donde le permitía jugar y seguir creciendo. Ahora se ha ido a Europa, a una liga más competitiva todavía, pero no se ha ido a una liga grande, sino se ha ido a una liga media, por decirlo de alguna manera, donde seguro también está teniendo oportunidades y va a ir teniendo cada vez más, porque estoy convencido de que se lo va a ganar por sus características y por su manera de trabajar y su ambición. Confiamos que llegará a una liga todavía mayor y a un equipo mucho mejor, es todavía joven. Creo que está dando los pasos correctos para llegar a donde seguramente él tiene la ilusión de llegar, que es a un gran club, a una gran liga y ahí poder disfrutar del fútbol en su máxima expresión. — Bueno, su hermano, Keyrol, se ha ido a préstamo de Liverpool a un equipo de cuarta división de Inglaterra. ¿Cómo valora ese cambio? ¿Es productivo? ¿Es bueno? ¿Cómo lo ve?

Bien, bien. Estoy convencido de que le hará crecer también. Irse a un equipo digamos con hombres. Él estaba en el Liverpool, en el personal sub-23, rodeado de chavales como él y ahora ya deja ese ambiente de chavales, de gente joven, y ya se va a jugar con hombres, con gente donde saben que esa es su profesión, donde se está jugando el sustento de sus familias y ahí hay un cambio de mentalidad y donde todo es mucho más competitivo y donde estoy seguro que le va a venir muy bien y le va a ayudar a crecer. — Muchos creen, en el caso hablando de legionarios, que Kevin Arriaga retrocedió pasando de una liga top como la de España a la liga de Grecia. ¿Usted qué piensa? ¿Coincide?

No, no lo creo. Sin ninguna duda estoy de acuerdo en que la liga española es mucho más competitiva que la griega porque es una liga top con la Premier seguramente las dos mejores del mundo pero Kevin estaba en un equipo digamos humilde de esa liga y ahora está en un equipo grande de la liga griega en España él peleaba por no descender hacer una temporada buena para salvarse y ahora en Grecia tiene que pelear por ganar todos los partidos, por ganar el título y esa exigencia es mucho mayor y además va a jugar la Champions League, que es una exigencia mucho mayor, con lo cual muchas veces no es importante siendo importante en qué liga estás pero dentro de esa liga en qué equipo estás eso también es muy importante lo podemos trasladar aquí a Honduras no es lo mismo jugar en un grande que tiene que ganar todos los partidos y que tiene que ganar el título y que tiene esa exigencia que jugar en un equipo más humilde

— Aunque en ese equipo más humilde tenía que enfrentar a los Barcelona, a los Real Madrid a los Atléticos, que es otro tipo de exigencia también, ¿verdad?

Eso son 4, 5, 6 partidos al año en el otro es todos los domingos tengo que salir y tengo que ganar y también jugarás contra equipos más humildes, lógicamente pero que los equipos humildes tampoco te lo ponen fácil para ganar, también te tienes que esforzar entonces es decir entiendo que es una buena decisión porque él lo ha sentido así, que ahí va a ser mejor para él va a tener la oportunidad de jugar Champions League, entiendo también que es una ilusión de cualquier futbolista poder jugar lo que desde mi punto de vista es la competición a nivel de club más importante del mundo con lo cual estoy seguro que será bueno para él. — Profe, hablando de la preparación decía el profesor Espinel, el técnico de Olimpia que a él le gustaría ver, digamos que el técnico de la selección quizás estuviera en entrenamientos de los equipos ¿qué opinión le merece eso?

No opino sobre lo que dicen otros entrenadores. — Profe, desde su llegada a Honduras ¿quién ha sido el jugador que más le ha sorprendido?

No sabría decirte podríamos poner que el caso de Dereck Moncada es el más llamativo quizás, pero en líneas generales creo que muchos están a un muy buen nivel están demostrando que tienen calidad y capacidad y ganas de crecer y eso es lo más importante. — Profesor, Dani Turcios es un referente del fútbol nacional, un mundialista con Honduras y él decía que este proyecto le ve buena pinta a largo plazo por cómo viene, dándole oportunidad a los muchachos, pero él decía no esperemos que tengamos paciencia no esperemos clasificación para el 2003...No sé, nosotros tenemos la ilusión de clasificar y en eso trabajamos día a día para intentar ayudar a los futbolistas a crecer a ser competitivos, a ganar todos los partidos y entiendo que la gente tenga esa ilusión de que podamos clasificar, entonces yo no se la voy a quitar tampoco, es decir, nosotros vamos a trabajar a tope para que podamos lograrlo y a partir de ahí valoraremos hasta donde hemos llegado.