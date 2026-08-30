Dereck Moncada anda encendido y toma racha anotando con el Lugano

El atacante catracho tuvo un comienzo inmejorable y no tardó en aparecer en el marcador. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Moncada ingresó al área y conectó un preciso cabezazo que terminó en el fondo de la portería, colocando al Lugano arriba en el marcador en el estadio Tourbillon de Sion.

Valais, Suiza .- El delantero hondureño Dereck Moncada sigue ganándose los reflectores en el fútbol suizo y nuevamente fue pieza clave para el FC Lugano , que consiguió una importante victoria por 2-1 en condición de visitante frente al Sion , en duelo correspondiente a la quinta fecha de la Superliga de Suiza.

Tras el descanso, el conjunto anfitrión consiguió reaccionar y encontró la igualdad al minuto 53. Wisley Boteli fue el encargado de marcar para el Sion y devolverle la paridad al encuentro, aunque el Lugano mantuvo su intención de buscar nuevamente la ventaja.

La insistencia del cuadro visitante tuvo recompensa en el tramo final del compromiso. Al minuto 79, Beckham Castro apareció para marcar el segundo tanto del Lugano y sentenciar el 2-1 definitivo, resultado que le permitió al equipo del hondureño sumar una nueva victoria en el certamen.

Moncada está firmando un sobresaliente arranque de campaña y sus números respaldan el buen momento que atraviesa. El exfutbolista del Olimpia acumula cinco goles en 289 minutos disputados, repartiendo sus anotaciones entre la liga suiza, la Copa de Suiza y los playoffs de la UEFA Conference League.

Con cuatro partidos disputados, el Lugano conserva el pleno de triunfos en la Superliga de Suiza y se mantiene como líder de la clasificación con 12 puntos. El próximo compromiso del equipo será el jueves 3 de septiembre, cuando reciba al Servette por una nueva jornada del campeonato.