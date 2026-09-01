Sospechosos le dijeron a Winiker que "su pareja le envió un ramo" y la mataron en la vía rápida

Un informe de las autoridades revela en detalle cómo ocurrió el crimen de Winiker Galeas, quien fue atacada a disparos el pasado viernes 28 de agosto de 2026. Sus presuntos asesinos son dos personas señaladas como supuestos integrantes de la Pandilla 18.
El crimen ocurrió el 28 de agosto en la vía rápida, a la altura de la colonia La Vega, en Tegucigalpa, capital de Honduras, frente a unas canchas de fútbol. En ese lugar fue encontrada sin vida la joven, quien, de acuerdo con las investigaciones, habría sido citada mediante un engaño.
Según el expediente investigativo, los responsables habrían utilizado un ramo de flores para hacer que Winiker llegara hasta el sitio, donde la asesinaron sin piedad alguna.
Winiker Galeas habría recibido el mensaje de que su pareja sentimental le enviaba el arreglo floral, por lo que se trasladó hasta la zona donde posteriormente fue atacada.
Una vez que la mujer llegó al punto acordado, los sospechosos presuntamente le dispararon con un arma de fuego tipo pistola, quedando su cuerpo tendido en el suelo junto al arreglo floral.
Los investigadores recolectaron diversos elementos que podrían aportar información para esclarecer el crimen. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el asesinato estaría relacionado con problemas pasionales.
Esta hipótesis forma parte de las diligencias desarrolladas por los departamentos de Femicidios y Delitos Conexos (DFDC) y de Delitos Contra la Vida (DDCV) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
A partir de las investigaciones y del análisis de elementos técnicos y científicos, los agentes identificaron a dos personas como sospechosas del crimen. Se trata de una mujer de 32 años y un hombre de 37, ambos originarios de Tegucigalpa, quienes fueron requeridos mediante un allanamiento de morada.
A los detenidos se les decomisaron un arma de fuego que presuntamente habría sido utilizada durante el asesinato, además de un vehículo que habría sido empleado para movilizarse y ejecutar el ataque, identificado como mediante la extracción y análisis de videos forenses.
Asimismo, dinero en efectivo, ropa, zapatos y otros elementos que servirán como pruebas en el caso.
La vivienda donde fueron capturados los sospechosos funcionaba aparentemente como fachada de un centro de masajes, pero las investigaciones de la DPI establecen que el inmueble habría sido utilizado como centro de operaciones de la Pandilla 18.
El hombre de 37 años, además, cuenta con antecedentes por robo de vehículos, portación ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en el asesinato de Winiker Elena Galea Alvarado.