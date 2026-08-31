La citaron antes de matarla: nuevos detalles del crimen contra Winiker Galeas

Las autoridades policiales siguen detrás de la pista del crimen contra Winiker Elena Galeas Alvarado, a quien le quitaron la vida en la vía rápida que conecta a la colonia La Vega con el anillo periférico de la capital. Más detalles a continuación.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este lunes -31 de agosto- a la segunda persona sospechosa involucrada en el asesinato contra Galeas. Se trata de una mujer de 37 años, quien fue detenida en la colonia La Campaña de Tegucigalpa.
De igual forma, junto a esa mujer fue arrestado un individuo de 37 años de edad, quien según la línea investigativa, tiene antecedentes por robo de vehículos, portación ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.
Las investigaciones de la DPI apuntan que esta pareja tiene nexos con la Pandilla 18. Ambos fueron capturados en una vivienda que presuntamente funcionaba como centro de masajes. Sin embargo, esta propiedad realmente funcionaba como un centro de operaciones de la estructura criminal.
Al momento de la detención de esta pareja se les decomisó varios elementos, entre ellos, un arma de fuego que presuntamente habría sido usada para acribillar a Winiker.
De igual forma, requirieron una camioneta Honda CRV. Según las pesquisas, en este vehículo se movilizaron los atacantes para matar a la joven.
Las lineas investigativas indican que Winiker Galeas fue citada el pasado 28 de agosto. Los malhechores llevaban consigo un ramo de flores bajo el argumento de que la pareja de la víctima era quien se los obsequiaba.
Galeas Alvarado fue interceptada en la vía rápida a cercanías de las canchas de fútbol por individuos a bordo de la camioneta, quienes procedieron a dispararle. Tras quitarle la vida, dejaron el ramo de flores cerca de su cuerpo
Las primeras hipótesis que manejan las autoridades investigativas es que la muerte de Galeas estaría relacionado con problemas pasionales.
Con las capturas efectuadas este lunes, ya son tres los individuos detenidos vinculados a la muerte de Galeas. El pasado 29 de agosto, la Policía reportó haber aprehendido al primer sospechoso.