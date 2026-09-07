Organizaciones de DD HH piden reconsiderar medidas contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Las organizaciones Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), solicitaron al órgano jurisdiccional competente revisar las medidas judiciales impuestas al general Roosevelt Hernández, tras sus recientes declaraciones públicas sobre periodistas que figuran como víctimas en el proceso judicial que enfrenta. Mediante un comunicado conjunto, ambas organizaciones expresaron su preocupación porque, durante una comparecencia televisiva, Hernández habría vuelto a mencionar y descalificar públicamente a periodistas que forman parte del proceso, pese a que entre las medidas establecidas durante la audiencia de imputado se encuentra la prohibición de comunicarse o referirse a las víctimas. Ante esta situación, JOPRODEH y ASOPODEHU pidieron que las nuevas actuaciones sean revisadas de oficio o a petición de parte, con el objetivo de determinar si existe un incumplimiento de las medidas judiciales y, de comprobarse, aplicar las consecuencias previstas en la legislación hondureña.

“Nadie está por encima de la ley”, sostienen las organizaciones, al recordar que el rango, uniforme, cargo o influencia mediática no otorgan inmunidad frente a la Constitución, las leyes, las resoluciones judiciales y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, ambas agrupaciones hicieron un llamado al Poder Judicial y al Ministerio Público para que actúen con independencia y objetividad, además de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas destinadas a proteger a las víctimas.



¿Qué dijo Roosevelt Hernández?

El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, calificó el proceso en su contra como un trasfondo político y defendió su "derecho a la libertad de expresión" al tildar de "sicarios de la verdad" a los medios de comunicación. “Me están acusando por esta expresión: "sicarios de la verdad" y pueden ver ustedes que es una cuestión de lingüística... asesinan la verdad y sabemos que es la realidad en nuestro pueblo, lo sabemos perfectamente y me han coartado a mí la libertad de expresión porque, o a las Fuerzas Armadas, no es a mí, es a las Fuerzas Armadas”, manifestó al tiempo que mostraba a los presentes un libro con una imagen de Trump en la portada y el título: "Trump ¿Un capo de la mafia?".