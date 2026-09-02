Roosevelt Hernández defiende llamar "sicarios de la verdad" a periodistas

Tegucigalpa, Honduras.- El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, reaccionó este miércoles luego de que un juez le dictara auto de formal procesamiento, calificando el proceso como un trasfondo político y defendió como su "derecho a la libertad de expresión" tildar "sicarios de la verdad" a medios de comunicación por -a su juicio- asesinar la verdad. “Estamos puestos a disposición al Estado de Derecho, hemos sido consecuente con el Estado de Derecho de nuestro país. Hoy se me dictó auto de formal procesamiento, yo les dije al salir la vez pasada que creo en la justicia divina, creo en la justicia de Honduras y también creo en la justicia del pueblo hondureño”, manifestó Hernández tras la audiencia. El exjefe militar sostuvo que el proceso estaría relacionado con el período de tensión política que atravesó el país durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas. “El pueblo hondureño pues dictará, hoy me doy cuenta que esto lleva a una presión política, que yo estuve en un periodo bastante conflictivo y obviamente pues nosotros nos apegamos a la ley, a la libertad de expresión”, aseguró.

Hernández dijo que el proceso deriva de la expresión que se utilizó para titular un artículo de la revista militar y que, según explicó, fue interpretada de manera distinta a su intención. “Me están acusando algo como por esta expresión "sicarios de la verdad" y pueden ver ustedes que es una cuestión de lingüística... asesinan la verdad y sabemos que es la realidad en nuestro pueblo, lo sabemos perfectamente y me han coartado a mí la libertad de expresión porque, o a las Fuerzas Armadas, no es a mí, es a las Fuerzas Armadas”, manifestó al tiempo de mostrar a los presentes un libro con una imagen de Trump en la portada y el título: "Trump ¿Un capo de la mafia?".

El exjefe de las Fuerzas Armadas insistió en que el proceso no solamente lo afecta a él, sino que involucra a la institución castrense que dirigió. “Las Fuerzas Armadas me correspondió a mí en el tiempo cronológico de ejercer la función como Jefe de Estado Mayor Conjunto con un gobierno que ustedes saben lo identificaron con una ideología totalmente diferente a la tradicional que ha habido”, expresó. En sus declaraciones, Hernández también hizo referencia a los acontecimientos ocurridos durante las elecciones y a señalamientos que, según dijo, estuvieron dirigidos personalmente contra él. “Recuerden que habían las elecciones, hubo conspiración, recuerden que el 9 de marzo hubo conspiración para señalar a Roosevelt Hernández, no a las Fuerzas Armadas, a Roosevelt Hernández que fue el que ocasionó todo eso”, sostuvo.