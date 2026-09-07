“No voy a dar más detalles... tengo enemigos”: Así salió Manuel Zelaya y su familia rumbo a México

Junto a su esposa, la expresidenta Xiomara Castro; su nieta, Irene Melara Zelaya; y sus hijos Héctor Zelaya y Hortensia Zelaya, mejor conocida como “La Pichu”, el expresidente Manuel Zelaya Rosales llegó al aeropuerto Toncontín, donde abordó un avión con destino a México.
El lente de EL HERALDO captó a la expresidenta Xiomara Castro, quien iba en la parte trasera del vehículo junto a “La Pichu” y su nieta Irene.
Al volante iba el expresidente Manuel Zelaya, acompañado por su hijo Héctor Zelaya. ¿Por qué la familia presidencial está abandonando el país?
Este lunes, Manuel Zelaya y su familia salieron rumbo a México, donde el expresidente se someterá a un tratamiento especial, luego de haber enfrentado una emergencia médica que lo obligó a someterse a una cirugía en un hospital de Tegucigalpa.
Ante la prensa, el expresidente aseguró que se encuentra estable: “No tengo en este momento ninguna emergencia”.
Zelaya informó que comenzó a sentirse mal, con una presión en el tórax y falta de aire, desde el pasado miércoles.
“Un proceso de altísima urgencia, emergencia de gravedad, casi sorpresiva. Creo que fue el miércoles durante el día. No había pasado absolutamente nada, sino que empecé a sentir una presión en el tórax, una presión que no pasaba tampoco a ser más que una presión, y además cierto como falta de aire, falta de oxígeno. Ese fue como el primer acontecimiento que se dio”, declaró Zelaya.
Zelaya viaja a México para continuar con los estudios médicos, ya que los galenos que lo atendieron consideran necesario realizar análisis especializados.
Por razones de seguridad, el expresidente no quiso ahondar en los detalles de su traslado: “No voy a dar... con todo respeto y con todo aprecio que tengo para ustedes, no voy a dar más detalles por el asunto de seguridad, tengo enemigos”, declaró.
Rodeado de su familia y bajo un fuerte hermetismo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales salió este lunes del país rumbo a México,.